Najlepsze polskie kryminały 2025. Te książki były TOP

Miłośnicy polskich kryminałów nie mogli w zeszłym roku narzekać na brak dobrych tytułów. Na rynku wydawniczym pojawiły się bowiem kontynuacje uwielbianych serii, ale i nowości, których tytuły warto sobie zapisać. I chociaż ograniczyliśmy się do wybrania 10 najlepszych powieści, to polskich książek kryminalnych było znacznie więcej.

Najlepsze polskie kryminały 2025. TOP 10

Schronisko, które zostało zapomniane

Tytuł książki: Schronisko, które zostało zapomniane

Schronisko, które zostało zapomniane Autor: Sławek Gortych

Sławek Gortych Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 416

416 Data wydania polskiego: 18 czerwca 2025

18 czerwca 2025 Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena Lubimyczytać: 8.2/10

"Schronisko, które zostało zapomniane" to 4. tom Karkonoskiej serii kryminalnej, która podbiła serca czytelników. Najnowsza część koncentruje się na wydarzeniach związanych z hotelem Sanssouci w Karkonoszach. W 1944 r. do obiektu zjeżdżają niemieccy dyplomaci z całego świata, by wziąć udział w konferencji mającej na celu rozszerzenie propagandy antyżydowskiej. Kulisy spotkania mają nigdy nie wyjść na jaw. Dekady później, w 2008 r. podczas remontu opuszczonego od dawna hotelu, który wcześniej funkcjonował jako ośrodek wypoczynkowy Urocza, szef budowy dowiaduje się, że jego robotnicy odnaleźli w piwnicy zamurowane zwłoki. Najprawdopodobniej są to szczątki Niemca, który przyjechał w te okolice kilkanaście lat wcześniej i zaginął po tym, gdy przyjechał promować swoją książkę. Podejrzenia padają na Jacka Węglorza, lokalnego historyka.

Substytucja

Tytuł książki: Substytucja

Substytucja Autor: Remigiusz Mróz

Remigiusz Mróz Wydawnictwo: Czwarta Strona

Czwarta Strona Liczba stron: 456

456 Data wydania: 2 lipca 2025

2 lipca 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.5/10

Najnowszy, 19. tom uwielbianej serii Remigiusza Mroza z Joanną Chyłką, ukazał się w lipcu minionego roku, co bardzo ucieszyło fanów prawniczki. Tym razem sprawa kryminalna dotyczy zabójstwa rodziców przez nastolatkę oraz jej kolegę. W związku z tym, że nikt nie chce podjąć się obrony młodzieży, sąd musi wyznaczyć obrońcę z urzędu. Wybór pada na Kordiana Oryńskiego, świeżo upieczonego ojca dwójki dzieci, który chce podjąć się tego zdania. Wątpliwości ma jednak przebywająca na urlopie macierzyńskim Joanna Chyłka, która nie jest do końca przekonana, czy tych dwoje zasługuje obronę.

Błękit

Tytuł książki: Błękit

Błękit Autorka: Małgorzata Oliwia Sobczak

Małgorzata Oliwia Sobczak Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 480

480 Data wydania: 12 marca 2025

12 marca 2025 Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena Lubimyczytać: 8.3/10

W 2025 r. Małgorzata Oliwia Sobczak uraczyła swoich czytelników nie jedną, a dwoma powieściami z serii Kolory zła. Pierwszą z nich był "Błękit", w którym Leopold Bilski staje przed kolejną skomplikowaną sprawą. Tym razem dotyczy ona zabójstwa Neli Soby, przyszłej studentki medycy, której ciało zostaje odnalezione w Lasach Oliwskich i pozostawione na prowizorycznym stosie z polan. Na miejscu zbrodni zostaje odnaleziona tabliczka z napisem informującym o tym, że zmarła śmiercią męczeńską. Przełom w sprawie następuje w momencie, gdy okazuje się, że w 1995 r. miała miejsce podobna zbrodnia.

Piekło jest puste

Tytuł książki: Piekło jest puste

Piekło jest puste Autor: Remigiusz Mróz

Remigiusz Mróz Wydawnictwo: Czwarta Strona

Czwarta Strona Liczba stron: 543

543 Data wydania: 10 września 2025

10 września 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.4/10

"Substytucja" nie była jedyną zeszłoroczną premierą Remigiusza Mroza. Autor przywitał jesień nową serią, którą otworzyła powieść "Piekło jest puste". Skupia się ona na Patrycji Dobskiej, dziennikarce stacji NSI, która po latach dostała swój własny program interwencyjny. Prędko trafia na gorący temat, jakim jest nowy trop w sprawie zaginięcia sprzed lat - odkrywa, że co roku na antenie publicznej rozgłośni matce zaginionej dedykowane są ulubione piosenki córki. Mimo że Patrycja ma poważne wątpliwości, po odkryciu innych faktów i powiązań postanawia opublikować materiał. Nie zdaje sobie sprawy, że tym samym sprowadza na siebie wielkie zagrożenie.

Rytuał

Tytuł książki: Rytuał

Rytuał Autor: Wojciech Chmielarz

Wojciech Chmielarz Wydawnictwo: Marginesy

Marginesy Liczba stron: 512

512 Data wydania polskiego: 4 czerwca 2025

4 czerwca 2025 Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena Lubimyczytać: 7.3/10

"Rytuał" to 7. część z cyklu z Jakubem Mortką, a jednocześnie 20 powieść Wojciecha Chmielarza. Komisarz, tym razem prywatnie, pojawia się w Karkonoszach wraz ze swoją ukochaną z Francji. Romantyczny spacer z widokiem na Góry Izerskie zostaje niespodziewanie przerwany, kiedy na szczycie wału para odkrywa rozkładające się zwłoki. Sytuacja jest o tyle nietypowa, że Mortka postanawia odłożyć w czasie powiadomienie policji. Kiedy jednak wraca na miejsce zdarzenia, okazuje się, że ciało zniknęło. Kiedy Mortka postanawia zwrócić się do swojego byłego komendanta, dawny kolega decyduje się pomóc Mortce, kontaktując go z aspirantką Marią Szulej. Piekielnie zdolna policjantka jest dla komisarza jedyną nadzieją na rozwiązanie sprawy, która wydaje się łączyć z owianym miejską legendą zabójstwem sprzed dwóch dekad.

Desperatka

Tytuł książki: Desperatka

Desperatka Autor: Alicja Sinicka

Alicja Sinicka Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 336

336 Data wydania polskiego: 21 maja 2025

21 maja 2025 Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena Lubimyczytać: 7.4/10

W 2025 r. pojawił się również nowy kryminał Alicji Sinickiej. Bohaterką "Desperatki" jest Adela Janas, obiecująca radczyni prawna, która wraz z narzeczonym prowadzi we Wrocławiu kancelarię. Jej siostra, Ina Janas, poszła natomiast w zupełnie inną stronę, choć prawo również były jej marzeniem. Zamiast tego skończyła finanse i rachunkowość, a po studiach rozpoczęła pracę jako kontrolerka finansowa. Z biegiem czasu różnice między siostrami zaczęły się coraz bardziej pogłębiać, a zazdrość Iny w stosunku do sukcesów Adeli, nie tylko zawodowych, ale i miłosnych, była coraz większa. Kiedy Adela dowiaduje się, że Ina popełniła samobójstwo, wraca do rodzinnych Pętlic. Przy pomocy policjanta Michała Orłowskiego kobieta zagłębia się w sprawę śmierci siostry, odkrywając pokłady skrzętnie skrywanych tajemnic i ślady, na które nigdy nie chciałaby natrafić.

Zmora. Czarna toń

Tytuł książki: Zmora. Czarna toń

Zmora. Czarna toń Autor: Robert Małecki

Robert Małecki Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Literackie Liczba stron: 416

416 Data wydania: 15 października 2025

15 października 2025 Nasza ocena: 9/10

9/10 Ocena Lubimyczytać: 7.6/10

Co tu dużo mówić - wybitny kryminał wybitnego autora. W 2. części "Zmory" ponownie spotykają się Kama Kosowska, pisarka specjalizująca się w nierozwiązanych sprawach kryminalnych, i Lesław Korcz, naczelnik wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Tym razem jednak połączą ich dwie z pozoru zupełnie różne sprawy.

Dzięki rozwiązaniu zagadki zaginięcia Piotrka Janochy, Kama zaczyna dostawać coraz więcej próśb o zbadanie innych niewyjaśnionych spraw. Kiedy kontaktuje się z nią matka zaginionej urzędniczki Moniki Matczak, Kama odmawia. Wszystko zmienia się, gdy pisarka dowiaduje się, że córka Matczak skontaktowała się z nią i poprosiła o pomoc. Z kolei Lesław prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia Justyny Brzózki. Dziewczyna miała przyjechać do Torunia na studia, jednak prędko okazało się, że okłamała ona swoich bliskich. W jaki sposób te dwie sprawy mogą się ze sobą łączyć?

Zieleń

Tytuł książki: Zieleń

Zieleń Autor: Małgorzata Oliwia Sobczak

Małgorzata Oliwia Sobczak Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 432

432 Data wydania: 15 października 2025

15 października 2025 Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena Lubimyczytać: 8.3/10

"Zieleń" to drugi "kolor zła", który Małgorzata Oliwia Sobczak wydała w 2025 r. Akcja powieści rozpoczyna się w 2019 r., kiedy pijani studenci po wyjściu z klubu nocnego przypadkiem odnajdują rękę kobiety zapakowaną w czarny foliowy worek. Kiedy policja dowiaduje się o makabrycznym znalezisku, rozpoczyna się dochodzenie. Z czasem ekipa śledczych odnajduje kolejne części ciała denatki, w tym jej głowę. Historia rozgrywa się również w 1989 r. W tych przełomowych czasach końca lat 80. pewnemu młodemu ratownikowi udaje się ocalić życie topiącego się chłopca. Właśnie w tych okolicznościach poznaje dwie dziewczyny - Weronikę i Beatę. Znajomość z jedną z nich prędko przeradza się w coś więcej, jednak ich z początku niewinna relacja staje się tak burzliwa, jak czasy, w których żyją.

Frela

Tytuł książki: Frela

Frela Autor: Magdalena Majcher

Magdalena Majcher Wydawnictwo: W.A.B.

W.A.B. Liczba stron: 288

288 Data wydania polskiego: 10 września 2025

10 września 2025 Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena Lubimyczytać: 7.6/10

"Frela" to 2. tom z cyklu Kryminalny Śląsk autorstwa Magdaleny Majcher. Fabuła powieści osadzona jest w Katowicach w 2000 r., gdzie w kamienicy przy ulicy Kochanowskiego, zostają odnalezione zwłoki Natalii Kuchcik. Kobieta była aktorką w Teatrze Śląskim, która jakiś czas temu rozstała się z partnerem i zaczęła spotykać się z różnymi mężczyznami. Natalia, która chorowała na stwardnienie rozsiane, nie chciała angażować się w poważny związek. Pewnego dnia artystka organizuje przyjęcie z okazji swoich 40. urodzin. Zaprasza na nie wszystkich swoich przyjaciół i znajomych - nawet tych, z którymi miała kiedyś na pieńku i tych, którzy nie do końca powinni pojawić się na liście gości. Następnego dnia zostaje brutalnie zamordowana przez poderżnięcie gardła. Kto mógł popełnić tę straszliwą zbrodnię? Były mąż? Zazdrosna żona? A może zraniony kochanek? Sprawę postanawia rozwiązać dziennikarz Borys Dyrda.

Kolekcjoner lalek

Tytuł książki: Kolekcjoner lalek

Kolekcjoner lalek Autor: Katarzyna Bonda

Katarzyna Bonda Wydawnictwo: Muza

Muza Liczba stron: 384

384 Data wydania: 15 stycznia 2025

15 stycznia 2025 Ocena Lubimyczytać: 7.2/10

"Kolekcjoner lalek" Katarzyny Bondy otworzył nową serię autorki z policjantką Leną Silewicz. Pierwszy tom skupia się na morderstwie znanego finansisty, którego zwłoki w jego willi odnajduje pasierbica mężczyzny. Mimo że Lena Silewicz jest zbyt młoda i za mało doświadczona, by pracować przy tej sprawie, postanawia za wszelką cenę dołączyć do śledczych. Nie zdaje sobie sprawy, że śledztwo obudzi jej koszmar z dzieciństwa, który stanie się teraz o wiele bardziej przerażający.

Anna Bortniak 11.01.2026 14:10

