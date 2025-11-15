REKLAMA
Książka z serialu "Jedyna" jest prawdziwa. To dlatego Carol jej nienawidzi

Książka "Bloodsong of Wycaro" autorstwa Carol Sturki z serialu "Jedyna" ("Pluribus") istnieje naprawdę. Tak, dobrze czytacie - platforma Apple Book udostępniła fanom najnowszej produkcji Vince'a Gilligana rozdział fikcyjnej powieści, którą pokochali serialowi bohaterowie. Możecie przeczytać go zupełnie za darmo.

Anna Bortniak
pluribus ksiazka carol sturka jedyna za darmo Apple TV
Teraz możecie przekonać się, czy Carol Sturka, bohaterka serialu "Jedyna" grana przez Rheę Seehorn, słusznie znienawidziła swoją bestsellerową książkę. W jaki sposób? Po prostu możecie ją przeczytać, a przynajmniej pierwszy jej rozdział. Apple Book opublikował 11 stron wyjątkowej powieści Sturki, którą pokochali jej fani, zaś ona sama - wręcz przeciwinie.

Powieść Bloodsong of Wycaro Carol Sturki z serialu Jedyna dostępna za darmo

Romans "Bloodsong of Wycaro" autorstwa Carol Sturki pojawił się w pierwszym odcinku serialu "Jedyna". Bohaterka czyta fragment swojej powieści podczas sesji autografów w księgarni Barnes & Noble. Fani podejmują wówczas dyskusję na temat tego, dlaczego ich idol, Raban, nie znalazł się na okładce, co Sturka wyjaśnia w liście od autorki. Co ciekawe, Carol nienawidzi nie tylko swojej bestsellerowej książki, ale również wiernych czytelników, którzy są nią zafascynowani.

Tak brzmi oficjalny opis "Bloodsong of Wycaro":

Wyrusz w rejs z Lucasią, kapitanem wydmowego statku Mercator, podczas jej podróży po amarantowych piaskach Wycaro w poszukiwaniu lekarstwa na podstępną chorobę nękającą jej załogę. Podczas gdy Lucasia zmaga się ze zdradliwą burzą, prześladują ją wspomnienia Rabana, łotra, który skradł jej serce, zanim zeszła na pokład. Kipiąc namiętnościami, które wołają o uwolnienie, wkrótce dowiaduje się, że jedyną rzeczą gorszą od samotności w ciemnościach… jest odkrycie, że nie jest się samemu.

Do momentu premiery serialu stworzonego przez Vince'a Gilligana, twórcę "Breaking Bad", Apple TV skrzętnie skrywał fabułę swojej nowej produkcji. Ujawnił jedynie, że będzie ona skupiała się na najbardziej nieszczęśliwej osobie na Ziemi, która zamierza zniszczyć to, co szczęśliwe. Teraz wiadomo już, że akcja serialu Gilligana rozgrywa się w świecie, którym zawładnęła bardzo specyficzna epidemia. W związku z tym cała ludzkość żyje ze sobą w pewnej osobliwej współpracy (nie do końca ziemskiego pochodzenia). I tylko Carol wyłamuje się z tego schematu.

Nie jest to pierwsza tego typu pomysłowa akcja Apple'a. W lutym w serwisie Apple Books zadebiutowała książka couchingowa Rickena Lazlo Hale'a, bohatera serialu "Rozdzielenie". Zainteresowani czytelnicy mogli przeczytać pierwsze 8 rozdziałów ebooka "The You You Are", a ponadto mieli okazję posłuchać również audiobooka, który czytał Michael Chernus, aktor wcielający się w Rickena.

Serial "Jedyna" jest dostępny w serwisie Apple TV.

Anna Bortniak
15.11.2025 11:18
