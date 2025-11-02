REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Książki

Książka "To" miała genialne okładki. Najlepsza z nich nie jest oczywista

"To" jest jedną z najpopularniejszych powieści Stephena Kinga, która doczekała się aż 10 różnych okładek. Zachwycałam się najnowszymi wydaniami, ale okazało się, że to te pierwsze najlepiej oddawały klimat makabrycznej historii Króla Horroru.

Anna Bortniak
to przeglad okladek ksiazka stephen king ulubiona
REKLAMA

Powieści Stephena Kinga w Polsce są wydawane przede wszystkim przez 2 wydawnictwa: Albatros i Prószyński i S-ka. Obecnie książki Mistrza Grozy są dostępne właśnie pod tymi szyldami, choć w przeszłości zdarzało się, że za pierwsze wydania odpowiedzialne były takie marki jak Amber, Zysk i S-ka, Iskry, Prima czy Świat książki. Jak to wygląda w przypadku książki "To"?

REKLAMA

To - przegląd okładek

Oryginalna powieść "To" zadebiutowała w 1986 r., natomiast jej polskojęzyczna wersja trafiła w ręce czytelników w 1993 r. w 3 tomach. Od tego czasu książka Kinga doczekała się 12 wydań i 10 różnych okładek. Kiedy przyjrzałam się im wszystkim, zdałam sobie sprawę, że nawet te najnowsze, inspirowane filmową adaptacją "To" oraz najnowszym serialem od HBO "To: Witajcie w Derry" nie oddają klimatu makabrycznej historii Kinga.

Po raz pierwszy zapoznałam się z powieścią "To", w momencie gdy w księgarniach było dostępne wydanie Albatrosa z 2011 lub 2012 r. W tamtym momencie byłam tą okładką (i objętością tej tysięcznostronicowej książki) zachwycona - plastikowa maska klauna wyłaniająca się z czarnego tła to było coś. Ale teraz, przy okazji premiery serialu "To: Witajcie w Derry", kiedy postanowiłam przyjrzeć się pozostałym wydaniom "To", muszę zmienić zdanie. Były dużo lepsze okładki.

king to okladka 2011-12
To - wydanie z 2011 i 2012 (Albatros)

To - okładki inspirowane filmem

Kiedy w 2017 r. zadebiutował film "To" z Billem Skarsgårdem w roli przerażającego klauna, wydawnictwo Albatros wypuściło nową okładkę z plakatem do produkcji w reżyserii Andy'ego Muschiettiego. Znajdował się na niej Georgie w żółtym płaszczu przeciwdeszczowym i Pennywise, który wyłania się z mroku, by wręczyć chłopcu czerwony balon. Ta sama okładka, tyle że w miękkiej oprawie, pojawiła się ponownie w 2024 r.

To - wydanie z 2017 i 2024 r. (Albatros)

Niedługo po premierze horroru wydawnictwo Albatros przedstawiło zupełnie inną niż dotychczas okładkę - tym razem na śnieżnobiałym tle znajdował się filmowy klaun, który wykrzywiał swoją pomalowaną twarz w przerażającym grymasie. Nie jest to jednak moja ulubiona okładka, choć wciąż jest jedną z lepszych.

To - wydanie z 2019 r. (Albatros)

To - moje ulubione okładki

Moje ulubione okładki powieści "To" znalazły się na pierwszym oraz trzecim wydaniu książki. Wcale się nie dziwię, że to właśnie one podobają mi się najbardziej. Nawiązują one bowiem do filmu (a właściwie miniserialu) z 1990 r. To właśnie tę produkcję - zaraz po przeczytaniu książki - obejrzałam jako pierwszą i do tej pory uważam, że jest ona bardziej przerażająca, niż współczesna wersja "To".

Na okładce 1. tomu "To" z 1993 r. znajduje się Pennywise, w którego w produkcji z lat 90. wcielił się Tim Curry.

To - wydanie z 1993 r. (Amber)

Okładka 3. wydania może wydawać się niepozorna. Ma jednak w sobie coś niezwykłego, co moim zdaniem oddaje klimat tej historii. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to okolica, która przez swój zielony kolor emanuje spokojem. Dopiero po bardziej uważnym przyjrzeniu się widać charakterystyczny czerwony balonik oraz złowrogiego klauna, który wyziera spod ziemi. To wydanie jest genialne.

To - wydanie z 2009 r. (Albatros)

A oto pozostałe okładki powieści "To":

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/10/to-king-wydanie-drugie.jpg
1/5
photophotophotophotophoto
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
02.11.2025 12:11
Tagi: Stephen King
Najnowsze
11:06
Czym jest łączone uniwersum Stephena Kinga? Analizujemy książki, filmy i seriale
Aktualizacja: 2025-11-02T11:06:00+01:00
10:09
Kino: premiery listopada 2025. Szykują się wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-11-02T10:09:39+01:00
9:02
Film sci-fi podbija HBO Max. Widzowie kochają go i nienawidzą
Aktualizacja: 2025-11-02T09:02:00+01:00
8:00
Netflix przygotował adaptację klasyki literatury grozy, jakiej jeszcze nie widziałeś
Aktualizacja: 2025-11-02T08:00:00+01:00
15:22
Dziwaczny thriller Chmielarza mnie pochłonął. Nie mogłam przestać
Aktualizacja: 2025-11-01T15:22:00+01:00
13:01
Najlepsze horrory o zabójczych klaunach. TOP 6
Aktualizacja: 2025-11-01T13:01:00+01:00
11:15
Nie tylko Daredevil i Agenci TARCZY. Które stare Marvele powinny wrócić do MCU?
Aktualizacja: 2025-11-01T11:15:00+01:00
10:29
Netflix dodał aż 25 filmów do swojej oferty. Jest co oglądać
Aktualizacja: 2025-11-01T10:29:00+01:00
9:48
HBO Max - co obejrzeć w weekend? Nowości (nie tylko horrory)
Aktualizacja: 2025-11-01T09:48:00+01:00
9:33
Oni odeszli w 2025 r. Pożegnaliśmy polskich i zagranicznych artystów
Aktualizacja: 2025-11-01T09:33:00+01:00
8:33
Na Disney+ nie ma mocnych na kryminały. Ale nowa adaptacja gry z nimi walczy
Aktualizacja: 2025-11-01T08:33:00+01:00
7:51
Diabelsko dobry serial powrócił na Prime Video. Z miejsca stał się hitem
Aktualizacja: 2025-11-01T07:51:00+01:00
19:24
To: Witajcie w Derry - o co chodzi w niepokojącej czołówce? Twórca wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-10-31T19:24:51+01:00
18:01
To najważniejsza komedia 2025 roku. Twój prywaciarz da ci po niej podwyżkę
Aktualizacja: 2025-10-31T18:01:00+01:00
17:15
Jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat dostanie spin-off... ale nie do końca
Aktualizacja: 2025-10-31T17:15:46+01:00
16:10
Najlepsze horrory od studia A24. TOP 6 filmów
Aktualizacja: 2025-10-31T16:10:00+01:00
15:03
Jesse Eisenberg odda nerkę obcej osobie. Dla niego to oczywiste
Aktualizacja: 2025-10-31T15:03:00+01:00
14:30
SkyShowtime ruszył z wielką promocją. Można sporo zaoszczędzić
Aktualizacja: 2025-10-31T14:30:22+01:00
14:18
Krwawe Halloween na CANAL+. Fani horrorów i The Walking Dead zachwyceni
Aktualizacja: 2025-10-31T14:18:47+01:00
13:37
Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina to prezent, po którym muszę odpocząć
Aktualizacja: 2025-10-31T13:37:48+01:00
13:01
Kim są Leroy i Will Hanlon? To: Witajcie w Derry wreszcie wyjaśniło zagadkę
Aktualizacja: 2025-10-31T13:01:00+01:00
12:29
Mata rusza w trasę z robotycznym sobowtórem. Plus go wspiera
Aktualizacja: 2025-10-31T12:29:00+01:00
11:44
2. odcinek To: Witajcie w Derry wyjaśnia, o co w ogóle chodzi w tym serialu
Aktualizacja: 2025-10-31T11:44:31+01:00
11:08
Good Boy kradnie serca i wyjada podroby. Recenzja nowego horroru
Aktualizacja: 2025-10-31T11:08:09+01:00
10:35
6 mocnych horrorów na Halloween. Wybraliśmy nowe filmy dostępne w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-31T10:35:43+01:00
9:37
To nie koniec Obecności. Będzie nowy, choć zupełnie inny film
Aktualizacja: 2025-10-31T09:37:25+01:00
9:25
Najlepsze horrory na Amazon Prime Video. 14 tytułów, po których nie zaśniesz
Aktualizacja: 2025-10-31T09:25:29+01:00
8:58
HBO Max zjedz, TVN zostaw. Netflix chce kupić Warner Bros. Discovery
Aktualizacja: 2025-10-31T08:58:54+01:00
19:55
Serial z najlepszymi piosenkami ever wrócił na Prime Video. W dzień stał się hitem
Aktualizacja: 2025-10-30T19:55:20+01:00
18:35
Nowy sezon Wiedźmina jedną rzecz zrobił wybitnie. Nie mogłem oczu oderwać
Aktualizacja: 2025-10-30T18:35:00+01:00
17:10
HBO Max wróciło do świata Teorii Wielkiego Podrywu. Jaram się
Aktualizacja: 2025-10-30T17:10:00+01:00
16:07
Teraz czekamy na 5. sezon Wiedźmina. Kiedy znowu spotkamy Geralta?
Aktualizacja: 2025-10-30T16:07:00+01:00
15:15
Hollywood płacze nad kinem dla dorosłych. Filmy za miliony zarabiają grosze
Aktualizacja: 2025-10-30T15:15:00+01:00
14:56
Liam Hemsworth zastąpił Henry'ego Cavilla. Który jest lepszym Geraltem?
Aktualizacja: 2025-10-30T14:56:16+01:00
13:19
Rosario to horror, w którym chwila czekania zmienia się w koszmar. Recenzja
Aktualizacja: 2025-10-30T13:19:31+01:00
11:58
Williams łamał zasady na planie Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Stworzył tę rolę
Aktualizacja: 2025-10-30T11:58:04+01:00
10:16
Reżyser Road House pożarł się z Amazonem. Powstaną dwie drugie części
Aktualizacja: 2025-10-30T10:16:00+01:00
10:01
Gdzie pojadą bohaterowie Białego Lotosu? 4. sezon coraz bliżej Polski
Aktualizacja: 2025-10-30T10:01:54+01:00
9:28
Netflix niespodziewanie dodał film ze świata Wiedźmina. Przetarłem oczy ze zdziwienia
Aktualizacja: 2025-10-30T09:28:15+01:00
8:39
To najlepszy sezon Wiedźmina z dotychczasowych. Wystarczy zapomnieć o Sapkowskim
Aktualizacja: 2025-10-30T08:39:59+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA