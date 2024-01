TOP 10 polskich seriali wszech czasów. Zachwycało się nimi kilka pokoleń

"Siedem życzeń należy do seriali, w którym komedia miesza się z serialem obyczajowym oraz fantasy. Wszystko przez mówiącego kota Rademenesa i niecodzienną fabułę. Darek to typowy nastolatek, który ma swój świat. Spóźnia się do szkoły, narażając się dyrektorowi i ma swoje tajemnice przed światem. Pewnego dnia postanawia uratować czarnego kota przed chuliganami. Chłopiec zabiera zwierzaka do domu. Jednak okazuje się, że nie jest to zwykły kot, tylko egipski kapłan, zamieniony w kota przez boginię Bast ponad trzy tysiące lat temu. W nagrodę za to, że chłopiec uratował mu życie, Rademenes postanawia spełnić 7. życzeń Dariusza Tarkowskiego. W serialu nie brakuje humoru, elementów fantasy oraz dobrej muzyki. W "Siedem życzeń" pojawia się kultowa rockowa grupa Wanda i Wanda. W "Siedem życzeń" wystąpili m.in. Daniel Kozakiewicz, Witold Dębicki, Izabella Olejnik, Bronisław Pawlik oraz Artur Barciś.