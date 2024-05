Nowa część „Naznaczonego” nadchodzi. Mroczny horror ma już datę premiery

Za filmy z cyklu „Naznaczony” od lat odpowiada Blumhouse Productions Jasona Bluma, oczywiście we współpracy ze Screen Gems. Inaczej prezentuje się sytuacja z oficjalnymi dystrybutorami. Tutaj historia jest nieco bardziej skomplikowana. Seria wielokrotnie się przenosiła - z FilmDistrict do Focus Features, później do Universal, a ostatecznie do Sony. Jeszcze przed premierą tytułu „Naznaczony: Czerwone drzwi” sam Blum mówił w wywiadach o tym, że zapowiada się dłuższa przerwa między kolejnymi filmami z jednej z najpopularniejszych serii horrorów. Zapowiedział, że po premierze piątej części z 2023 roku widzowie nie będą mogli wrócić do tego świata zbyt szybko. Zaznaczył również, że te plany nie wiążą się z całkowitą rezygnacją z „Naznaczonego”. Podobno nie było nawet zarysu fabuły kolejnej odsłony, a zazwyczaj twórcy byli już gotowi na nową produkcję. Dlatego też tym bardziej dziwi fakt, że tak bardzo znikąd pojawiły się doniesienia o nowym filmie i to z datą premiery.