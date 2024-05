Jeden z najlepszych horrorów roku obejrzycie na Disney+. "Omen: Początek" zaraz trafi do streamingu

Pod względem horrorów nie jest to najmocniejszy rok. Pojawiające się w naszym kraju filmy grozy głównie na razie zawodzą i jeśli w ogóle straszą to nudą. "Omen: Początek" okazuje się zupełnie inny. Jest to o tyle zaskakujące, że to przecież prequel. W dodatku zrealizowany przez debiutującą w pełnym metrażu Arkashy Stevenson. Reżyserka chętnie nawiązuje do oryginału z 1976 r., a jednocześnie szuka własnej ścieżki. Wychodzi z tego kino zadziorne, odważne i pomysłowe.



Fabuła skupia się na losach Margaret. Młoda amerykańska zakonnica przybywa do Rzymu, gdzie poświęca się służbie Bogu. Habit nieco ją uciska, więc łatwo daje się namówić koleżance z klasztornej celi na imprezę. Ta noc będzie brzemienna w skutkach. Główna bohaterka trafi bowiem na trop spisku Kościoła Katolickiego, który ma na celu nawrócenie coraz bardziej laicyzującego się społeczeństwa.