Nadchodzi wielka aktualizacja aplikacji Netfliksa. Znika ważna funkcja

To już pewne. I zdarzy się za chwilę, a dokładnie za parę tygodni. Nadchodzącej aktualizacji aplikacji Netfliksa nie da się zatrzymać. Zgodnie z zapowiedziami ma ona zapewnić "ciągłość jakości doświadczeń użytkowników". W nowej wersji subskrybenci platformy zyskają więc dostęp do wydarzeń emitowanych na żywo, będą mogli korzystać z planu z reklamami i "wiele więcej". Z jednej więc strony serwis coś daje, ale z drugiej - zabiera naprawdę dużo.



Modyfikacje dotkną aplikacji Netfliksa na urządzeniach z systemem Windows 10 i 11. Do tej pory jej użytkownicy mogli bez większych problemów pobierać dostępne na platformie filmy i seriale, aby oglądać je offline. Serwis przyjrzał się jednak tej funkcji bliżej i postanowił z niej zrezygnować. Tym samym możliwości ściągania treści w nowej wersji oprogramowania już nie będzie.