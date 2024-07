Na ten moment użytkownicy nie zareagowali entuzjastycznie na nadchodzące zmiany: "Nienawidzę nowego stylu. Korzystam z aplikacji w telefonie, bo bardziej przypomina stary styl przeglądania Netfliksa. Następnie wybieram to, co chcę obejrzeć, uruchamiam na kilka minut i wracam do telewizora i znajduję tytuł w sekcji Oglądaj dalej. Nienawidzę nowego ekranu głównego" - pisze jeden z użytkowników. "Ja też już z niego korzystam i nie cierpię go. Tytuły zajmują cały ekran. Wcześniej można było oglądać 10 filmów na raz, a teraz tylko 2-3, bo kafelki są tak duże. To jest śmieszne. Komu się to podoba? Nie mam pojęcia, jak to się stało, że ten projekt dostał zielone światło" - komentuje inny internauta.