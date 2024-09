Odkryłam stary jak świat serial Netfliksa, o którym mogliście nie słyszeć. Jest idealny na weekend

"Nie mów nikomu" to pierwsza zekranizowana powieść Harlana Cobena, która zadebiutowała na ekranach w 2006 r. Zaraz po jedynej adaptacji filmowej prozy amerykańskiego pisarza w sieci zaczęły pojawiać się kolejne seriale i miniseriale, które w większości powstały pod szyldem serwisu Netflix - to właśnie z tym streamingowym gigantem pisarz podjął lukratywną współpracę. Jedną z pierwszych produkcji, którą stworzył Harlan Coben to serial "Safe", który mógł umknąć fanom amerykańskiego pisarza ze względu na to, że nie jest to adaptacja jego prozy. Moją uwagę przykuła natomiast obsada, a szczególnie znany z serialu "Dexter" Michael C. Hall, który wcielił się w głównego bohatera, Toma.