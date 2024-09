Netflix znokautował was polskim filmem? Trzymajcie gardę, platforma nie przestaje atakować rodzimymi tytułami

Czemu Netflix atakuje nas polskimi filmami? Powodów takiego stanu rzeczy należy szukać w topce najpopularniejszych tytułów platformy. Nie trzeba nawet głęboko się w nią zagłębiać. Jeśli spojrzymy na najchętniej oglądane nieanglojęzyczne produkcje pełnometrażowe poprzedniego tygodnia, znajdziemy w niej "Boksera". Dla jasności: mówimy tu o zestawieniu globalnym. To właśnie w nim znajdziemy rodzimą opowieść o pięściarzu, który marzy o wielkiej, międzynarodowej karierze.



Nie oszukujmy się. "Bokser" to taki "Rocky" w polskim wydaniu. Niemniej użytkownicy Netfliksa na całym świecie chętnie żyją marzeniem głównego bohatera, bo polska produkcja w ciągu zaledwie paru dni wdrapała się na piąte miejsce topki najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych dostępnych na platformie. W premierowym tygodniu subskrybenci serwisu oglądali ją przez niemal 6 mln godzin, co przekłada się na ekwiwalent 2,3 mln pełnych wyświetleń.