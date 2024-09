Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 fenomenalnych nowości, w tym 2 hollywoodzkie filmy

"Mężczyzna imieniem Otto" to wzruszająca anglojęzyczna adaptacja szwedzkiego filmu "Mężczyzna imieniem Ove" z 2015 r. Film skupia się na historii Otto Andersona, który po stracie żony nie widzi już celu w swoim życiu. Otto jest gotów odebrać sobie życie, by jego ból po śmierci ukochanej w końcu się skończył, jednak gdy do domu obok wprowadza się pełna życia rodzina, nowa sąsiadka Marisol rzuca zgorzkniałemu mężczyźnie wyzwanie, aby spojrzał na życie inaczej. Wyjątkowa znajomość prowadzi w końcu do przyjaźni, która jest dla Otto przełomowa.