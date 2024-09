Serial „Potwory” Netfliksa, czyli historia braci Menedezów, prawie mnie wykończył

20 sierpnia 1989 r. bracia Lyle i Erik Menedezowie zamordowali swoich rodziców, Josego i Kitty, strzelając do nich wielokrotnie ze strzelb w salonie ich luksusowej posiadłości. Następnie zatarli ślady i zadzwonili na policję, udając zszokowanych synów, którzy właśnie wrócili do domu i dokonali makabrycznego odkrycia. Minął rok, zanim młodzi Menedezowie wzbudzili podejrzenia śledczych - a mogliby tego uniknąć, gdyby nie rozrzutny tryb życia. Obaj radośnie trwonili majątek ojca i oddawali się licznym przyjemnościom, w żaden sposób nie przywodząc na myśl pogrążonych w żałobie chłopaków, którzy stracili rodziców strasznych okolicznościach. Aresztowano ich w 1990 r., a proces okazał się wielką medialną sensacją. Obrona przekonywała, że bracia działali w obronie własnej, będąc ofiarami wieloletniego fizycznego i seksualnego wykorzystywania przez ojca. Minęło sporo czasu, zanim zapadł wyrok - ostatecznie jednak uznano ich winnymi.



To właśnie tę historię adaptowali w 2. odsłonie swoich „Potworów” Ryan Murphy i Ian Brennan. I katują nią widza przez dziewięć długich epizodów, okrutnie ją rozwadniając. Murphy to facet, który potrafi zrealizować naprawdę niezły serial, ale równie często (a może nawet częściej) potyka się o nadmiernie rozpisane wątki i inne scenariuszowe buble, których znakomite aktorstwo i stylowe zdjęcia nie mają szans wynagrodzić.