W tym thrillerze zobaczycie jedną z najlepszych kreacji dekady. Możecie go obejrzeć w kilku serwisach

„Split” to prosty, niskobudżetowy, ale ekscytujący i zgrabnie prowadzony film o bardzo skupionej narracji. Shyamalan udowodnił, że drzemie w nim prawdziwy wirtuoz (ale najwyraźniej rzadko się budzi) - działa tu bowiem właściwie każda ze sfer. Inscenizacje intensywniejszych scen (przykład: scena porwania) są skuteczne i porywające. Zdjęcia to techniczny, pełen uwielbienia dla Alfreda Hitchcocka majstersztyk. Muzyka Westa Dylana Thordsona niepokoi. Całość jest niezwykle oszczędna, za to pełna napięcia i o wartkim tempie. Casey, bohaterka świetnej, tutaj: wycofanej - ale nie bezradnej! - Taylor-Joy, jest kimś więcej, niż typową postacią z horroru w stylu final girl. Pełne suspensu retrospekcje pozwalają lepiej ją poznać i zrozumieć pewne kwestie, a także zachęcić do kibicowania i przejmowania się jej losami. Z kolei sekwencje scen terapeutycznych pomagają widzowi ułożyć sobie elementy układanki (a jest tu co układać) i zrozumieć stan Kevina. Psychiatra, z którą współpracuje, wierzy, że to dysocjacyjne zaburzenie jest odzwierciedleniem ogromnego potencjału mózgu, nie zaś niepełnosprawnością.