Netflix: co obejrzeć w ten weekend? Mamy dla was aż 5 świetnych nowości

Zaskakująco udana kontynuacja kultowego sitcomu z przełomu wieków. "That '90s Show" kontynuuje dziedzictwo popularnego "That '70s Show", wprowadzając nowe pokolenie postaci - co ważne, postaci dających się lubić, pełnych uroku. Dzięki humorystycznemu podejściu do typowych problemów nastolatków serial wciąż zaskarbia sobie sympatię szerszej publiczności, łącząc nostalgiczne odniesienia do lat 90. z bardziej współczesnym dowcipem. Możemy też liczyć na sensowne (sic!) powroty ukochanych postaci z oryginału, wiecie, takie uzasadnione fabularnie, nie zaś na festiwal wciśniętych na siłę cameo. Nie muszę chyba dodawać, że autentyczna scenografia oraz ścieżka dźwiękowa skutecznie oddają atmosferę tamtej dekady. Jest klimacik!