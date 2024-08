Netflix: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 nowości, które podbiją serwis

Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Ważne, by nie przedłużać na siłę, bo to może skończyć się wyłącznie źle. Cztery, pięć, maksymalnie sześć sezonów to optimum, po którym zazwyczaj zaczyna się potężna tendencja spadkowa. Dobrze, że w tym przypadku twórcy rozsądnie podeszli do tematu. "The Umbrella Academy" to serial Netfliksa, który zdobył ogromną popularność na całym świecie dzięki swojej unikalnej mieszance superbohaterskich motywów, czarnego humoru i rodzinnych dramatów - i tak też zostanie zapamiętany. Bez niesmaku.