Na Disney+ rządzi "Akolita"... choć "rządzi" to być może za dużo powiedziane. Długo wyczekiwana produkcja z uniwersum "Gwiezdnych wojen" nie spotkała się z ciepłym przyjęciem fanów, lecz ma również swoje zalety - serial oceniliśmy w recenzji na łamach Spider's Web. Do końca zostały jeszcze tylko 3 odcinki, a najnowszy z nich zadebiutował w środę. Jeśli należycie do grona widzów, którzy nie są wkręceni w Star Warsowe produkcje, czytajcie dalej, bo mamy dla was również inne propozycje.