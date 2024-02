Jeśli widzieliście "Biedne istoty", ten film na pewno się wam spodoba. Jest na Netfliksie

Mężczyźni na dworze bardziej jednak zainteresowani są wyścigami kaczek czy innymi beztroskimi uciechami. Na tronie zasiada mocno pochorowana królowa Anna ( w tej roli nagrodzona Oscarem Olivia Colman), która raczej nie jest w stanie podejmować samodzielnie ważnych decyzji. Zamiast niej krajem rządzi bliska przyjaciółka lady Sarah ( w tej roli również świetna Rachel Weisz). Gdy na dwór przybywa nowa służąca Abigail, sprawy zaczynają się komplikować. Abigail początkowo czaruje Sarah, a później samą królową. Sprawy polityczne coraz bardziej pochłaniają Sarah, w związku z czym Abigail stopniowo zajmuje miejsce u boku królowej. Anna szybko znajduje się pod wpływem ogromnego uroku służki. Z kolei dla samej Abigail wkupienie się w łaski królowej, również w romantycznym ujęciu, może być powrotem do jej arystokratycznych korzeni. Gdy Sarah widzi, co wyprawia Abigail, usiłuje odciągnąć ją od królowej, a sama ponownie próbuje się do niej zbliżyć, rywalizując ze służącą o pozycję, ale też serce królowej Anny.