Netflix kupił wyjątkowy film. Przywiezie go prosto z festiwalu w Cannes

Jak podaje Deadline, wyścig o prawa do "Nouvelle Vague" wygrał Netflix - streamingowy gigant miał zapłacić 4 mln dolarów - drugą najwyższą kwotę wyłożoną za film nieanglojęzyczny po "Emilii Perez". Wspomniane prawa do dystrybucji dotyczą jednak USA, w związku z czym plany potencjalnego wypuszczenia filmu do kin pozostają jedną wielką niewiadomą. Jest możliwe, że "Nouvelle Vague" trafi do kin na dwa tygodnie, żeby zakwalifikować się do sezonu nagród, by następnie trafić do streamingu. Nie mamy zatem pewności co do daty i miejsca premiery filmu.