The Last of Us, sezon 3. - co dalej? Czego możemy się spodziewać w nowej odsłonie?

Twórcy serialu „The Last of Us” od miesięcy dawali do zrozumienia, że do pełnego opowiedzenia historii z gier „The Last of Us: Part I” i „Part II” potrzebnych będzie co najmniej kilka sezonów. Oficjalna zapowiedź 3. odsłony jeszcze przed finałem „dwójki” nikogo zatem nie zdziwiła - tym bardziej graczy, którzy wiedzą, że sequel materiału źródłowego jest od niego znacznie dłuższy, a zatem będzie też wymagał większej liczby ekranizujących go odcinków.



Nietrudno było się domyślić, która sekwencja oryginalnej fabuły najlepiej sprawdzi się jako finał 2. sezonu. W pewnym momencie w grze dochodzi bowiem do zaskakującej zmiany perspektywy, która pięć lat temu wywołała prawdziwą burzę w gamerskim środowisku.



Poniżej znajdziecie spoilery z gry „The Last of Us: Part II”, a zatem również z 3. sezonu serialu.