Ciepło będę wspominać tę komedię romantyczną. Rozgrzewająca nowość Netfliksa

Ładowanie...

Piękno tkwi w prostocie. Dowodzi temu najnowszy film w reżyserii Bretta Haleya, który jest adaptacją powieści Emily Henry o tym samym tytule. Produkcja ma w sobie właściwie wszystko, czego potrzebuje dobra komedia romantyczna - uroczych bohaterów, piękne kadry i wciągającą historię, od której nie można się uwolnić przez całe 2 godziny. Nie mam ani grama wątpliwości, że z przyjemnością wrócę do tej produkcji w nieco cieplejszych okolicznościach.

REKLAMA

Netflix: Ludzie, których spotykamy na wakacjach - recenzja

Poppy (Emily Bader) to dziennikarka podróżnicza, która jeździ po całym świecie, pisząc relacje na temat pobytu w wakacyjnych miejscach. Pewnego dnia wraca do domu po jednym z wyjazdów i odbiera niespodziewany telefon od Davida (Miles Heizer), brata jej najlepszego przyjaciela Alexa (Tom Blyth), który przypomina jej o zaproszeniu na jego ślub do Barcelony. Poppy początkowo próbuje wymigać się pracą, ale oczywiście wcale nie o to chodzi - nie jest chętna, by zjawić się w Barcelonie w związku z tym, że będzie tam Alex. I kiedy już jest gotowa odmówić przyjazdu, w ostatniej chwili zmienia zdanie. Ale dlaczego właściwie nie chce zobaczyć się z najlepszym przyjacielem?

W zrozumieniu relacji Poppy i Alexa pomagają retrospekcje, którymi przeplatana jest produkcja. Dowiadujemy się, w jaki sposób szalona dziewczyna, która chce być dziennikarką i zwiedzać świat oraz stonowany chłopak, który dla odmiany najchętniej zostałby nauczycielem w swoim rodzinnym miasteczku Linfield w Ohio zostali przyjaciółmi. Mało tego, po kilku szalonych przygodach obiecują sobie, że niezależnie od tego, z kim będą i na jakiej życiowej drodze będą się znajdować, każde kolejne wakacje będą spędzali razem. Obietnica ta w pewnym momencie zostaje jednak przerwana i nie da się ukryć, że odpowiedzi na pytanie "Dlaczego?" poszukuje się z zainteresowaniem.

Dzięki temu, że historia została przedstawiona od końca, pojawia się pragnienie, by jeszcze bardziej zagłębić się w historię platonicznej relacji Poppy i Alexa. Jest to przemiła podróż ze względu na uroczych bohaterów, od których nie można oderwać wzroku; szczególnie od Poppy - swoją kreacją Bader potrafi ożywić każdą scenę i oczarować charyzmą oraz magnetycznym spojrzeniem. Z satysfakcją obserwuje się tę znajomość i ścieranie się dwóch odmiennych charakterów - od przezabawnego początku z latającym kebabem, przez spanie na polu namiotowym w kanadyjskiej dziczy, aż po późniejsze wydarzenia z dorosłości.

Chwilę po seansie wciąż wzdycham na myśl o tym filmie. Może to nawet dobrze, że pojawił się zimą, by odstraszyć ponure dni swoimi soczystymi kolorami w stylu retro i bijącym od niego ciepłem. Każde wspomnienie Poppy z Alexem w roli głównej wzbudza ciarki ekscytacji, wywołując falę spokoju, radości i ukojenia. Choćby dla tych pozytywnych doznań warto najnowszą komedię romantyczną Netfliksa obejrzeć. A jeśli tak mają wyglądać te nieskomplikowane i lekkie filmy streamingowego giganta, to takiej prostoty chcę widzieć w serwisie jak najwięcej.

Tytuł filmu: Ludzie, których spotykamy na wakacjach (People We Meet on Vacation)

Ludzie, których spotykamy na wakacjach (People We Meet on Vacation) Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 1h 57m

1h 57m Reżyseria: Brett Haley

Brett Haley Obsada: Emily Bader, Tom Blyth, Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount

Emily Bader, Tom Blyth, Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount Nasza ocena: 7/10

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 11.01.2026 10:13

Ładowanie...