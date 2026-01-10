Zła influencerka podbiła Netfliksa. Gdzie są teraz bohaterowie filmu?

Ładowanie...

Użytkownicy Netfliksa zainteresowali się dokumentem, który niedawno zadebiutował na platformie. Wstrząsająca produkcja "Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt" opowiada o tytułowej terapeutce rodzinnej i założycielce platformy couchingowej ConneXions, która była wpływową członkinią kościoła mormonów w Utah. Do zboru należała również Ruby Franke, influencerka parentingowa, która nagrywała vlogi o swoim życiu z mężem Kevinem i szóstką dzieci na kanał na YouTubie pod nazwą 8 Passengers. Kiedy kobiety zaczęły razem współpracować, wydarzyła się tragedia.

Sprawa znęcania się nad dziećmi wyszła na jaw, gdy pewnego dnia do drzwi jednego z sąsiadów zapukał wychudzony chłopiec z taśmą na przegubach i kostkach. Poprosił on o jedzenie i wodę, a także o skontaktowanie się z najbliższym komisariatem policji, co zarejestrowała kamera monitoringu. Okazało się, że 12-latek uciekł z domu Jodi, gdzie był przetrzymywany wraz ze swoją 9-letnią siostrą. Na pytanie, w jaki sposób dzieci znalazły się w tak strasznym stanie, odpowiada film Netfliksa. A co teraz, po ponad 2 latach od tych wydarzeń, dzieje się z bohaterami dokumentu?

REKLAMA

Jest tego więcej:

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt. Gdzie są teraz bohaterowie filmu Netfliksa?

Gdzie jest teraz Jodi Hildebrandt?

Na planszy pod koniec filmu pojawiła się informacja, że zarówno Jodi, jak i Ruby odbywają karę więzienia od 4 do 30 lat w Zakładzie Karnym Stanu Utah w Salt Lake City, przy czym Hildebrandt została skazana za 4 przypadki znęcania się nad dzieckiem. W lutym 2024 r. kobieta została skazana na 4 kolejne kary od 1 roku do 15 lat pozbawienia wolności. Jej pierwsza rozprawa w sprawie zwolnienia warunkowego ma odbyć się pod koniec tego roku - w grudniu 2026 r.

Skye Borgman, reżyserka produkcji, w rozmowie z Tudum ujawniła, że Jodi nie zrezygnowała ze swojej działalności terapeutycznej, rozmawiając w więzieniu z innymi kobietami:

Tworzyła małe grupy kobiet i rozmawiała z nimi o uzależnieniach, szukając osób uzależnionych od narkotyków lub alkoholu. Szukała osób z problemami i stara się udzielać im wskazówek lub porad w ramach tej struktury więziennej. Wygląda więc na to, że kontynuuje to, co robiła poza więzieniem.

ConneXions, czyli platforma założona przez Jodi, już nie działa.

Gdzie jest teraz Ruby Franke?

Ruby, która również przyznała się do winy i otrzymała ten sam wyrok, co Hildebrandt, odsiaduje karę w tym samym więzieniu, lecz z dala od oddziału swojej mentorki. Jej pierwsze przesłuchanie w sprawie zwolnienia warunkowego również zostało zaplanowane na grudzień 2026 r.

Gdzie jest teraz Kevin Franke?

Pod koniec filmu pojawiła się informacja, że Kevin Franke złożył pozew o rozwód z Ruby w listopadzie 2023 r. Rozwód został sfinalizowany w marcu 2025 r., a już pod koniec 2025 r. Kevin ożenił się z Beccą Bevan. Związek ten poparła m.in. córka Kevina i Ruby, Shari Franke.

Po wstrząsającym wydarzeniu Kevin postanowił również oficjalnie walczyć o surowsze przepisy dotyczące opieki nad dziećmi. Jego pierwszym krokiem było zwrócenie się do Panelu Nadzoru Legislacyjnego ds. Opieki nad Dziećmi stanu Utah w lipcu 2024 r. Były mąż skazanej Ruby wezwał władze do usunięcia luk prawnych, które utrudniają interwencję władz.

Gdzie są teraz dzieci Ruby i Kevina Franke?

Tożsamość 12-latka i 9-latki, którzy byli przetrzymywani przez Ruby i Jodi w domu terapeutki nie jest znana, podobnie jak tożsamość dwójki nieletniego jeszcze rodzeństwa - ich personalia zostały utajnione w dokumentacji sądowej. Obecnie są pod opieką ojca, który otrzymał pełną opiekę nad dziećmi na początku 2025 r.

Wiadomo jednak, co dzieje się z dorosłymi dziećmi Ruby i Kevina, który w momencie zatrzymania matki w 2023 r. byli już pełnoletni. 22-letnia Shari wydała w styczniu 2025 r. wspomnienia zatytułowane "The House of My Mother: A Daughter’s Quest for Freedom". 20-letni Chad jest natomiast pośrednikiem w obrocie nieruchomościami i ożenił się w 2025 r.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 10.01.2026 12:11

Ładowanie...