Netflix ekranizuje kultową serię kryminałów. Harry Hole, czekam na ciebie

Netflix zakończył prace nad serialem kryminalnym o Harrym Hole'u, bohaterze serii powieści autorstwa norweskiego pisarza Jo Nesbø. Choć autor początkowo był sceptycznie nastawiony do jakichkolwiek prób adaptacji, wszystko wskazuje na to, że tym razem może być to ekranizacja godna doskonałych powieści Nesbø. Oto wszystko, co o niej wiemy.