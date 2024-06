Na Netfliksa zmierzają wybuchowe nowości. Lipiec będzie miesiącem powrotów i pożegnań

Żeby jednak przez te wszystkie pożegnania użytkownikom Netfliksa nie zrobiło się zbyt smutno, platforma wypuści też mnóstwo premierowych tytułów. Wśród nich nie zabraknie "Dekameronu". To serial inspirowany oczywiście zbiorem opowiadań Giovanniego Boccaccio, który przeniesie nas do XIV wieku, kiedy to po Włoszech rozprzestrzenia się dżuma. Grupa szlachty i służby wyjeżdża do ustronnej willi, ale luksusowe wakacje szybko przeradzają się w chaos. Czujecie to? To silne wibracje "Białego Lotosu".



Powyższy przegląd to oczywiście tylko mała część nadchodzących premier Netfliksa. W lipcu będzie się mnóstwo na platformie działo. Trzeba będzie chyba brać urlop, nie po to, aby gdzieś wyjechać, tylko żeby to wszystko obejrzeć.