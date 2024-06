Netflix zrobił polskie "Na noże". Naprawdę marzyłem, żeby ten film się udał

Poza „Spadkiem” Sychowicz napisał bowiem ciepło przyjęty „Algorytm miłości”, całkiem zabawną i zaskakująco dobrze osadzoną na polskim gruncie rodzimą wersję „The Office” czy „Kryptonim Polska”. Być może jednak twórca radzi sobie lepiej w duecie, niż w samodzielnej pracy - tak czy inaczej skrypt do nowej komedii Netfliksa, która w tym tygodniu zadebiutowała w ofercie platformy, okazał się, piszę to z autentycznym smutkiem, fatalny.



„Spadek” to właśnie takie „mamy Na noże w domu” - fabuła łączy bowiem dwa bazowe elementy dwóch filmów Riana Johnsona o Benoicie Blancu. Znaczy się: mamy tu sporą rodzinkę, której członkowie nie żyją w zbyt dobrych stosunkach - właściwie każdy i każda z nich ostrzy sobie zęby na pokaźny spadek po absurdalnie bogatymi, jakżeby inaczej, ekscentrycznym wuju, który zostaje zamordowany. Ów nestor przygotowuje wcześniej pewną dość nietypową grę, której zwycięzca ma otrzymać nagrodę w postaci licznych wartych miliony patentów.



Posiadłość wuja zostaje odcięta od świata przez potężną zamieć, w związku z czym rodzina postanawia poświęcić ten czas na udział w grze, której wynik może przecież uczynić zwycięzcę bogaczem. Gra to seria rozmaitych zagadek i łamigłówek, których rozwiązanie jest niebywale trudne - no chyba, że Kłosowie będą ze sobą współpracować. A to będzie zdecydowanie najtrudniejsze.