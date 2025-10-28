Netflix pokazał nowości na listopad 2025. Zrobiłem wielkie oczy na ich widok
Listopad na Netfliksie będzie intensywny - przede wszystkim za sprawą powrotu flagowego hitu platformy, który zapewne i tym razem zostawi konkurencję w tyle. „Stranger Things” nie będzie jednak miało zbyt łatwo - wyczekiwany polski serial i kilka obsadzonych gwiazdami hitów z pewnością namieszają na liście TOP 10.
Jesień w pełni, chłodno, szaro, mokro. To ten czas w roku, w którym długie wieczory najchętniej uprzyjemniamy sobie domowymi seansami. Na szczęście jest streaming, a w listopadzie to właśnie Netflix przystąpi do najagresywniejszej ofensywy. 5. sezon „Stranger Things” to zaledwie wierzchołek góry lodowej wyczekiwanych premier.
Netflix: nowości na listopad 2025
Stranger Things, sezon 5., cz. 1
Jesienią 1987 r. Hawkins jest sparaliżowane strachem. Nasi bohaterowie mają jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu...
Premiera 27 listopada.
Heweliusz
Kolejny projekt Jana Holoubka, który już teraz nazywany jest najlepszym polskim serialem roku. Produkcja przybliży widzom prawdziwą historię: 13 stycznia 1993 r. pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypłynęli z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zmieniła się w desperacką walkę o przetrwanie. Tymczasem na lądzie zrozpaczone rodziny zderzyły się z mroczną stroną ludzkiej natury i podjęły równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych.
Premiera 5 listopada.
Bestia we mnie
Po tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania cieniem dawnej siebie. Gdy jednak zostaje wciągnięta w skomplikowaną psychologiczną grę ze swoim nowym, bogatym i potężnym sąsiadem (być może mordercą!), znajduje temat na nową książkę...
Premiera 13 listopada.
Frankenstein
Oscarowy mistrz makabry Guillermo del Toro przedstawia swoją obsadzoną hollywoodzkimi gwiazdami interpretację klasycznej powieści Mary Shelley o genialnym, ale i pysznym naukowcu, Victorze Frankensteinie, który powołuje do życia stworzenie w ramach potwornego eksperymentu. Tragedia jest nieunikniona.
Premiera 7 listopada.
Sny o pociągach
Joel Edgerton i Felicity Jones w dramacie o spokojnym drwalu, który nieoczekiwanie doświadcza miłości i straty w przechodzącej monumentalne zmiany Ameryce początku XX wieku.
Premiera 21 listopada.
Netflix - listopad - pełna lista premier:
Nowości oryginalne
- Dr Seuss: Snicze 03/11/2025
- Wśród fal i na wojnie 03/11/2025
- Leanne Morgan: Unspeakable Things 04/11/2025
- Squid Game: Wyzwanie: Sezon 2 04/11/2025
- Po prostu Alice 05/11/2025
- Heweliusz 05/11/2025
- Odliczanie: Jake vs. Tank 05/11/2025
- Pan Wilk i spółka: Włamanie 06/11/2025
- The Vince Staples Show: Sezon 2 06/11/2025
- Śmierć od pioruna 06/11/2025
- Którą wybrać? 07/11/2025
- Frankenstein 07/11/2025
- Mango 07/11/2025
- Baramulla 07/11/2025
- Gdy inni stali z boku 07/11/2025
- MARINES 10/11/2025
- Ulica Sezamkowa - Część 1 10/11/2025
- Gerry Dee: Funny You Should Say That 12/11/2025
- Sprawa Eloi: Porwanie na żywo 12/11/2025
- Jestem Eddie 12/11/2025
- Święta z eks 12/11/2025
- Selling Sunset: Orange County: Sezon 4 12/11/2025
- Pani Playmen 12/11/2025
- Wybuchowy pocałunek 12/11/2025
- Tee Yai: Książę złodziei 13/11/2025
- Akademia Jednorożców: Rozdział 4 13/11/2025
- Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca - Część 1 13/11/2025
- Bitwa samurajów 13/11/2025
- Bestia we mnie 13/11/2025
- Delhi Crime: Sezon 3 13/11/2025
- Lefter: Piłkarski profesor 14/11/2025
- W krainie snów 14/11/2025
- Jak wygrać na loterii 14/11/2025
- Kryształowa kukułka 14/11/2025
- Jake Paul vs. Tank Davis 15/11/2025
- Selena y Los Dinos: Historia rodzinna 17/11/2025
- Koci Domek Gabi: Sezon 12 17/11/2025
- Tajemnice rodziny Carmanów 19/11/2025
- Syn tysiąca ojców 19/11/2025
- Szampańskie święta 19/11/2025
- Zazdrosna: Sezon 3 19/11/2025
- Szaleństwa 20/11/2025
- Park Jurajski: Teoria chaosu: Sezon 4 20/11/2025
- Tajny informator: Sezon 2 20/11/2025
- Sny o pociągach 21/11/2025
- ONE SHOT z Edem Sheeranem 21/11/2025
- Zaginieni: Wyścig z czasem: Sezon 2 24/11/2025
- Czy to ciasto? Święta: Sezon 2 25/11/2025
- Świąteczny skok 26/11/2025
- Stranger Things: Sezon 5 - Część 1 27/11/2025
- Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie 28/11/2025
- WWE Survivor Series: 2025 30/11/2025
Nowości na licencji
- Shooting Stars: Królowie kosza 01/11/2025
- Shrek 01/11/2025
- Shrek 2 01/11/2025
- Shrek Trzeci 01/11/2025
- Shrek Forever 01/11/2025
- Króliczek 01/11/2025
- Wielki Biały Ninja 01/11/2025
- Pamięć absolutna 01/11/2025
- Gang z boiska 01/11/2025
- Kot w butach 01/11/2025
- Obsesja zazdrości 01/11/2025
- Jack Reacher: Nigdy nie wracaj 01/11/2025
- Okruchy dnia 01/11/2025
- Jack Reacher: Jednym strzałem 01/11/2025
- Zmowa pierwszych żon 01/11/2025
- Oficer Blart w Las Vegas 01/11/2025
- Pół na pół 01/11/2025
- All I Need for Christmas 01/11/2025
- Christmas Under the Lights 01/11/2025
- Haul Out the Holly 01/11/2025
- Our Holiday Story 01/11/2025
- Alex – sam w domu 01/11/2025
- Kevin sam w Nowym Jorku 01/11/2025
- Kevin sam w domu 01/11/2025
- Finn sam w domu: Świąteczny skok 01/11/2025
- Transformers: Wiek zagłady 04/11/2025
- Transformers 3 04/11/2025
- Egzorcysta: Wyznawca 04/11/2025
- Transformers 04/11/2025
- Transformers: Ostatni Rycerz 04/11/2025
- Transformers: Zemsta upadłych 04/11/2025
- Czas zabijania 05/11/2025
- Szpilka 07/11/2025
- Kac Vegas 07/11/2025
- Kac Vegas w Bangkoku 07/11/2025
- Kac Vegas III 07/11/2025
- Bad Boys: Ride or Die 07/11/2025
- Bleeding Tiger: Internal Affairs 08/11/2025
- The Meg 08/11/2025
- Twisters 08/11/2025
- Snajper 12/11/2025
- Szeregowiec Ryan 13/11/2025
- 13 godzin: Tajna misja w Benghazi 14/11/2025
- Operation Mistletoe 15/11/2025
- A Cinderella Christmas Ball 15/11/2025
- Christmas Under the Northern Lights 15/11/2025
- Skąd wiesz? 15/11/2025
- Renovation Romance 15/11/2025
- Rodzinny dom wariatów 15/11/2025
- Król rozrywki 15/11/2025
- Last Christmas 17/11/2025
- Tarot: Karta śmierci 22/11/2025
- Legion samobójców 22/11/2025
- Ani słowa więcej 22/11/2025
- Tożsamość Bourne'a 23/11/2025
- Dziedzictwo Bourne'a 23/11/2025
- Krucjata Bourne'a 23/11/2025
- Ultimatum Bourne'a 23/11/2025
- Jason Bourne 23/11/2025
- Bliźniak 24/11/2025
- Pięć koszmarnych nocy 25/11/2025
- G.I. Joe: Odwet 26/11/2025
- G.I. Joe: Czas Kobry 26/11/2025
- Snake Eyes: Geneza G.I. Joe 27/11/2025
- Istoty fantastyczne 28/11/2025
Czytaj więcej:
- Nowy thriller Netfliksa to ten właściwy. Nie da się od niego odkleić
- Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz
- Dom pełen dynamitu: Pentagon atakuje film Netfliksa. Komu wierzyć?
- Jeff Bezos już wybrał Bondowi dziewczynę. Amazon ma swój typ
- Gwiazda Terrifiera pozywa twórców. Brak wypłaty to najmniejszy problem