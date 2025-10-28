REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix pokazał nowości na listopad 2025. Zrobiłem wielkie oczy na ich widok

Listopad na Netfliksie będzie intensywny - przede wszystkim za sprawą powrotu flagowego hitu platformy, który zapewne i tym razem zostawi konkurencję w tyle. „Stranger Things” nie będzie jednak miało zbyt łatwo - wyczekiwany polski serial i kilka obsadzonych gwiazdami hitów z pewnością namieszają na liście TOP 10.

Michał Jarecki
netflix listopad 2025 nowości filmy seriale premiery stranger things frankenstein heweliusz
REKLAMA

Jesień w pełni, chłodno, szaro, mokro. To ten czas w roku, w którym długie wieczory najchętniej uprzyjemniamy sobie domowymi seansami. Na szczęście jest streaming, a w listopadzie to właśnie Netflix przystąpi do najagresywniejszej ofensywy. 5. sezon „Stranger Things” to zaledwie wierzchołek góry lodowej wyczekiwanych premier.

REKLAMA

Netflix: nowości na listopad 2025

REKLAMA

Stranger Things, sezon 5., cz. 1

Jesienią 1987 r. Hawkins jest sparaliżowane strachem. Nasi bohaterowie mają jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu...

Premiera 27 listopada.

Heweliusz

Kolejny projekt Jana Holoubka, który już teraz nazywany jest najlepszym polskim serialem roku. Produkcja przybliży widzom prawdziwą historię: 13 stycznia 1993 r. pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypłynęli z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zmieniła się w desperacką walkę o przetrwanie. Tymczasem na lądzie zrozpaczone rodziny zderzyły się z mroczną stroną ludzkiej natury i podjęły równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych.

Premiera 5 listopada.

Bestia we mnie

Po tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania cieniem dawnej siebie. Gdy jednak zostaje wciągnięta w skomplikowaną psychologiczną grę ze swoim nowym, bogatym i potężnym sąsiadem (być może mordercą!), znajduje temat na nową książkę...

Premiera 13 listopada.

Frankenstein

Oscarowy mistrz makabry Guillermo del Toro przedstawia swoją obsadzoną hollywoodzkimi gwiazdami interpretację klasycznej powieści Mary Shelley o genialnym, ale i pysznym naukowcu, Victorze Frankensteinie, który powołuje do życia stworzenie w ramach potwornego eksperymentu. Tragedia jest nieunikniona. 

Premiera 7 listopada.

Sny o pociągach

Joel Edgerton i Felicity Jones w dramacie o spokojnym drwalu, który nieoczekiwanie doświadcza miłości i straty w przechodzącej monumentalne zmiany Ameryce początku XX wieku. 

Premiera 21 listopada.

Netflix - listopad - pełna lista premier:

Nowości oryginalne

  • Dr Seuss: Snicze 03/11/2025
  • Wśród fal i na wojnie 03/11/2025
  • Leanne Morgan: Unspeakable Things 04/11/2025
  • Squid Game: Wyzwanie: Sezon 2 04/11/2025
  • Po prostu Alice 05/11/2025
  • Heweliusz 05/11/2025
  • Odliczanie: Jake vs. Tank 05/11/2025
  • Pan Wilk i spółka: Włamanie 06/11/2025
  • The Vince Staples Show: Sezon 2 06/11/2025
  • Śmierć od pioruna 06/11/2025
  • Którą wybrać? 07/11/2025
  • Frankenstein 07/11/2025
  • Mango 07/11/2025
  • Baramulla 07/11/2025
  • Gdy inni stali z boku 07/11/2025
  • MARINES 10/11/2025
  • Ulica Sezamkowa - Część 1 10/11/2025
  • Gerry Dee: Funny You Should Say That 12/11/2025
  • Sprawa Eloi: Porwanie na żywo 12/11/2025
  • Jestem Eddie 12/11/2025
  • Święta z eks 12/11/2025
  • Selling Sunset: Orange County: Sezon 4 12/11/2025
  • Pani Playmen 12/11/2025
  • Wybuchowy pocałunek 12/11/2025
  • Tee Yai: Książę złodziei 13/11/2025
  • Akademia Jednorożców: Rozdział 4 13/11/2025
  • Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca - Część 1 13/11/2025
  • Bitwa samurajów 13/11/2025
  • Bestia we mnie 13/11/2025
  • Delhi Crime: Sezon 3 13/11/2025
  • Lefter: Piłkarski profesor 14/11/2025
  • W krainie snów 14/11/2025
  • Jak wygrać na loterii 14/11/2025
  • Kryształowa kukułka 14/11/2025
  • Jake Paul vs. Tank Davis 15/11/2025
  • Selena y Los Dinos: Historia rodzinna 17/11/2025
  • Koci Domek Gabi: Sezon 12 17/11/2025
  • Tajemnice rodziny Carmanów 19/11/2025
  • Syn tysiąca ojców 19/11/2025
  • Szampańskie święta 19/11/2025
  • Zazdrosna: Sezon 3 19/11/2025
  • Szaleństwa 20/11/2025
  • Park Jurajski: Teoria chaosu: Sezon 4 20/11/2025
  • Tajny informator: Sezon 2 20/11/2025
  • Sny o pociągach 21/11/2025
  • ONE SHOT z Edem Sheeranem 21/11/2025
  • Zaginieni: Wyścig z czasem: Sezon 2 24/11/2025
  • Czy to ciasto? Święta: Sezon 2 25/11/2025
  • Świąteczny skok 26/11/2025
  • Stranger Things: Sezon 5 - Część 1 27/11/2025
  • Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie 28/11/2025
  • WWE Survivor Series: 2025 30/11/2025

Nowości na licencji

  • Shooting Stars: Królowie kosza 01/11/2025
  • Shrek 01/11/2025
  • Shrek 2 01/11/2025
  • Shrek Trzeci 01/11/2025
  • Shrek Forever 01/11/2025
  • Króliczek 01/11/2025
  • Wielki Biały Ninja 01/11/2025
  • Pamięć absolutna 01/11/2025
  • Gang z boiska 01/11/2025
  • Kot w butach 01/11/2025
  • Obsesja zazdrości 01/11/2025
  • Jack Reacher: Nigdy nie wracaj 01/11/2025
  • Okruchy dnia 01/11/2025
  • Jack Reacher: Jednym strzałem 01/11/2025
  • Zmowa pierwszych żon 01/11/2025
  • Oficer Blart w Las Vegas 01/11/2025
  • Pół na pół 01/11/2025
  • All I Need for Christmas 01/11/2025
  • Christmas Under the Lights 01/11/2025
  • Haul Out the Holly 01/11/2025
  • Our Holiday Story 01/11/2025
  • Alex – sam w domu 01/11/2025
  • Kevin sam w Nowym Jorku 01/11/2025
  • Kevin sam w domu 01/11/2025
  • Finn sam w domu: Świąteczny skok 01/11/2025
  • Transformers: Wiek zagłady 04/11/2025
  • Transformers 3 04/11/2025
  • Egzorcysta: Wyznawca 04/11/2025
  • Transformers 04/11/2025
  • Transformers: Ostatni Rycerz 04/11/2025
  • Transformers: Zemsta upadłych 04/11/2025
  • Czas zabijania 05/11/2025
  • Szpilka 07/11/2025
  • Kac Vegas 07/11/2025
  • Kac Vegas w Bangkoku 07/11/2025
  • Kac Vegas III 07/11/2025
  • Bad Boys: Ride or Die 07/11/2025
  • Bleeding Tiger: Internal Affairs 08/11/2025
  • The Meg 08/11/2025
  • Twisters 08/11/2025
  • Snajper 12/11/2025
  • Szeregowiec Ryan 13/11/2025
  • 13 godzin: Tajna misja w Benghazi 14/11/2025
  • Operation Mistletoe 15/11/2025
  • A Cinderella Christmas Ball 15/11/2025
  • Christmas Under the Northern Lights 15/11/2025
  • Skąd wiesz? 15/11/2025
  • Renovation Romance 15/11/2025
  • Rodzinny dom wariatów 15/11/2025
  • Król rozrywki 15/11/2025
  • Last Christmas 17/11/2025
  • Tarot: Karta śmierci 22/11/2025
  • Legion samobójców 22/11/2025
  • Ani słowa więcej 22/11/2025
  • Tożsamość Bourne'a 23/11/2025
  • Dziedzictwo Bourne'a 23/11/2025
  • Krucjata Bourne'a 23/11/2025
  • Ultimatum Bourne'a 23/11/2025
  • Jason Bourne 23/11/2025
  • Bliźniak 24/11/2025
  • Pięć koszmarnych nocy 25/11/2025
  • G.I. Joe: Odwet 26/11/2025
  • G.I. Joe: Czas Kobry 26/11/2025
  • Snake Eyes: Geneza G.I. Joe 27/11/2025
  • Istoty fantastyczne 28/11/2025
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
28.10.2025 14:17
Tagi: Filmy NetflixSeriale Netflix
Najnowsze
13:35
Nowy thriller Netfliksa to ten właściwy. Nie da się od niego odkleić
Aktualizacja: 2025-10-28T13:35:52+01:00
11:33
Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz
Aktualizacja: 2025-10-28T11:33:42+01:00
9:54
Dom pełen dynamitu: Pentagon atakuje film Netfliksa. Komu wierzyć?
Aktualizacja: 2025-10-28T09:54:28+01:00
9:23
Jeff Bezos już wybrał Bondowi dziewczynę. Amazon ma swój typ
Aktualizacja: 2025-10-28T09:23:11+01:00
8:47
Gwiazda Terrifiera pozywa twórców. Brak wypłaty to najmniejszy problem
Aktualizacja: 2025-10-28T08:47:55+01:00
20:09
Wynajęli samolot, żeby ratować Gwiezdne wojny. Jak im idzie?
Aktualizacja: 2025-10-27T20:09:00+01:00
19:29
To: Witajcie w Derry - w jaki sposób serial łączy się ze Lśnieniem?
Aktualizacja: 2025-10-27T19:29:00+01:00
19:03
Bill Skarsgard nie jest pierwszym Pennywise'em. Za to straszniejszym już tak
Aktualizacja: 2025-10-27T19:03:00+01:00
18:02
Widziałem 1. odcinek To: Witajcie w Derry. Jestem przerażony tym, co obejrzałem
Aktualizacja: 2025-10-27T18:02:00+01:00
17:01
To: Witajcie w Derry ma zmienioną chronologię. Jak łączy się z książką i filmami?
Aktualizacja: 2025-10-27T17:01:00+01:00
16:00
Ten film to TOP 1 na HBO Max. I słusznie, bo to jedna z najmocniejszych premier roku
Aktualizacja: 2025-10-27T16:00:14+01:00
14:57
Do Spider-Mana 4 jeden krok. I to nie tego z Hollandem, a z Maguire'em
Aktualizacja: 2025-10-27T14:57:28+01:00
14:09
Prawda i fałsz w filmowej biografii Bruce'a Springsteena. Co się nie zgadza?
Aktualizacja: 2025-10-27T14:09:24+01:00
12:33
To: Witajcie w Derry - kiedy kolejne odcinki? Niespodzianka od HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-27T12:33:39+01:00
10:57
Najlepszy serial prawniczy powrócił. Użytkownicy Disney+ czekają na nową odsłonę
Aktualizacja: 2025-10-27T10:57:30+01:00
9:01
Twórca Yellowstone zmienia wytwórnię. Co dalej z serialami?
Aktualizacja: 2025-10-27T09:01:14+01:00
6:00
Zanim nadeszło TO, było Derry. Nowy serial HBO Max zabierze Cię do korzeni zła
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
16:21
Dom pełen dynamitu - podobne filmy. Mocne tytuły o zagładzie nuklearnej
Aktualizacja: 2025-10-26T16:21:00+01:00
14:15
Prześwit: rozmowa z Cezarym Łukaszewiczem. "Nie interesują mnie jednowymiarowe postacie"
Aktualizacja: 2025-10-26T14:15:00+01:00
13:11
Kryminał idealny na jesienny wieczór wylądował w streamingu. Takiego serialu potrzebowałam
Aktualizacja: 2025-10-26T13:11:00+01:00
12:00
Elektryzujący thriller od dziś na Netfliksie. Trzyma na krawędzi fotela
Aktualizacja: 2025-10-26T12:00:00+01:00
11:30
Obejrzałem biografię Bruce'a Springsteena. Jeremy Allen White jest Bossem
Aktualizacja: 2025-10-26T11:30:42+01:00
11:12
Nie cierpię komedii akcji, ale ten film to wyjątek. Sprawił mi masę frajdy
Aktualizacja: 2025-10-26T11:12:00+01:00
10:15
Gdzie oglądać filmy i seriale na podstawie książki "To"? Strzeż się klauna
Aktualizacja: 2025-10-26T10:15:00+01:00
9:01
Co dalej z The Walking Dead? Analizujemy koniec Daryla Dixona
Aktualizacja: 2025-10-26T09:01:00+01:00
7:59
Na Netfliksa zmierza wyczekiwany serial fantasy. Będą spore zmiany
Aktualizacja: 2025-10-26T07:59:00+01:00
14:25
HBO Max zapewni ci terapię. Ten przecudny film ma uzdrawiającą moc
Aktualizacja: 2025-10-25T14:25:00+02:00
13:09
To: Witajcie w Derry: kiedy premiera w streamingu? Fani Kinga już zacierają ręce
Aktualizacja: 2025-10-25T13:09:00+02:00
12:02
HBO Max dodało cudowny film, który zapewne zignorujesz. Bardzo nad tym ubolewam
Aktualizacja: 2025-10-25T12:02:00+02:00
11:12
Najbardziej intensywny thriller roku trafił na Netfliksa. Paraliżuje widzów
Aktualizacja: 2025-10-25T11:12:00+02:00
10:11
Disney+ dostarcza świeżych kryminałów. Użytkownicy je kochają
Aktualizacja: 2025-10-25T10:11:00+02:00
9:31
Użytkownicy Prime Video stracili głowy dla young adultowych romansów
Aktualizacja: 2025-10-25T09:31:00+02:00
9:05
Perfekcyjny dreszczowiec wreszcie w Polsce. Jest lepszy od Detektywa
Aktualizacja: 2025-10-25T09:05:00+02:00
8:01
Nowy thriller Netfliksa to nie osobne dzieło a zwieńczenie trylogii
Aktualizacja: 2025-10-25T08:01:00+02:00
21:01
Dom pełen dynamitu: czy będzie 2. część thrillera Netfliksa? Oby nie
Aktualizacja: 2025-10-24T21:01:00+02:00
19:53
Przegapiliśmy najlepszy film Netfliksa 2025 roku. Nie ma w nim nudy
Aktualizacja: 2025-10-24T19:53:23+02:00
18:11
Tak wkurzającego filmu na Netfliksie jeszcze nie było. Użytkownicy wściekli
Aktualizacja: 2025-10-24T18:11:17+02:00
16:32
Dom pełen dynamitu: o co chodzi w nowym thrillerze Netfliksa? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-24T16:32:00+02:00
14:24
Kim był Potwór z Florencji? Prawdziwa historia stojąca za serialem Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-24T14:24:35+02:00
13:23
Dom pełen dynamitu - omawiamy zakończenie thrillera Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-24T13:23:48+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA