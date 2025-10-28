Netflix pokazał nowości na listopad 2025. Zrobiłem wielkie oczy na ich widok

Ładowanie...

Jesień w pełni, chłodno, szaro, mokro. To ten czas w roku, w którym długie wieczory najchętniej uprzyjemniamy sobie domowymi seansami. Na szczęście jest streaming, a w listopadzie to właśnie Netflix przystąpi do najagresywniejszej ofensywy. 5. sezon „Stranger Things” to zaledwie wierzchołek góry lodowej wyczekiwanych premier.

Netflix: nowości na listopad 2025

Stranger Things, sezon 5., cz. 1

Jesienią 1987 r. Hawkins jest sparaliżowane strachem. Nasi bohaterowie mają jeden cel - znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu...



Premiera 27 listopada.

Heweliusz

Kolejny projekt Jana Holoubka, który już teraz nazywany jest najlepszym polskim serialem roku. Produkcja przybliży widzom prawdziwą historię: 13 stycznia 1993 r. pasażerowie i załoga promu Heweliusz wypłynęli z portu w Świnoujściu w Polsce w kierunku Ystad w Szwecji. Podróż szybko zmieniła się w desperacką walkę o przetrwanie. Tymczasem na lądzie zrozpaczone rodziny zderzyły się z mroczną stroną ludzkiej natury i podjęły równie trudną walkę o ujawnienie prawdy o katastrofie oraz zachowanie godności i dobrego imienia osób zaginionych.



Premiera 5 listopada.

Bestia we mnie

Po tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego, stając się niezdolnym do pisania cieniem dawnej siebie. Gdy jednak zostaje wciągnięta w skomplikowaną psychologiczną grę ze swoim nowym, bogatym i potężnym sąsiadem (być może mordercą!), znajduje temat na nową książkę...



Premiera 13 listopada.

Frankenstein

Oscarowy mistrz makabry Guillermo del Toro przedstawia swoją obsadzoną hollywoodzkimi gwiazdami interpretację klasycznej powieści Mary Shelley o genialnym, ale i pysznym naukowcu, Victorze Frankensteinie, który powołuje do życia stworzenie w ramach potwornego eksperymentu. Tragedia jest nieunikniona.



Premiera 7 listopada.

Sny o pociągach

Joel Edgerton i Felicity Jones w dramacie o spokojnym drwalu, który nieoczekiwanie doświadcza miłości i straty w przechodzącej monumentalne zmiany Ameryce początku XX wieku.



Premiera 21 listopada.

Netflix - listopad - pełna lista premier:

Nowości oryginalne

Dr Seuss: Snicze 03/11/2025

Wśród fal i na wojnie 03/11/2025

Leanne Morgan: Unspeakable Things 04/11/2025

Squid Game: Wyzwanie: Sezon 2 04/11/2025

Po prostu Alice 05/11/2025

Heweliusz 05/11/2025

Odliczanie: Jake vs. Tank 05/11/2025

Pan Wilk i spółka: Włamanie 06/11/2025

The Vince Staples Show: Sezon 2 06/11/2025

Śmierć od pioruna 06/11/2025

Którą wybrać? 07/11/2025

Frankenstein 07/11/2025

Mango 07/11/2025

Baramulla 07/11/2025

Gdy inni stali z boku 07/11/2025

MARINES 10/11/2025

Ulica Sezamkowa - Część 1 10/11/2025

Gerry Dee: Funny You Should Say That 12/11/2025

Sprawa Eloi: Porwanie na żywo 12/11/2025

Jestem Eddie 12/11/2025

Święta z eks 12/11/2025

Selling Sunset: Orange County: Sezon 4 12/11/2025

Pani Playmen 12/11/2025

Wybuchowy pocałunek 12/11/2025

Tee Yai: Książę złodziei 13/11/2025

Akademia Jednorożców: Rozdział 4 13/11/2025

Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca - Część 1 13/11/2025

Bitwa samurajów 13/11/2025

Bestia we mnie 13/11/2025

Delhi Crime: Sezon 3 13/11/2025

Lefter: Piłkarski profesor 14/11/2025

W krainie snów 14/11/2025

Jak wygrać na loterii 14/11/2025

Kryształowa kukułka 14/11/2025

Jake Paul vs. Tank Davis 15/11/2025

Selena y Los Dinos: Historia rodzinna 17/11/2025

Koci Domek Gabi: Sezon 12 17/11/2025

Tajemnice rodziny Carmanów 19/11/2025

Syn tysiąca ojców 19/11/2025

Szampańskie święta 19/11/2025

Zazdrosna: Sezon 3 19/11/2025

Szaleństwa 20/11/2025

Park Jurajski: Teoria chaosu: Sezon 4 20/11/2025

Tajny informator: Sezon 2 20/11/2025

Sny o pociągach 21/11/2025

ONE SHOT z Edem Sheeranem 21/11/2025

Zaginieni: Wyścig z czasem: Sezon 2 24/11/2025

Czy to ciasto? Święta: Sezon 2 25/11/2025

Świąteczny skok 26/11/2025

Stranger Things: Sezon 5 - Część 1 27/11/2025

Stringer: Człowiek, który zrobił zdjęcie 28/11/2025

WWE Survivor Series: 2025 30/11/2025

Nowości na licencji

Shooting Stars: Królowie kosza 01/11/2025

Shrek 01/11/2025

Shrek 2 01/11/2025

Shrek Trzeci 01/11/2025

Shrek Forever 01/11/2025

Króliczek 01/11/2025

Wielki Biały Ninja 01/11/2025

Pamięć absolutna 01/11/2025

Gang z boiska 01/11/2025

Kot w butach 01/11/2025

Obsesja zazdrości 01/11/2025

Jack Reacher: Nigdy nie wracaj 01/11/2025

Okruchy dnia 01/11/2025

Jack Reacher: Jednym strzałem 01/11/2025

Zmowa pierwszych żon 01/11/2025

Oficer Blart w Las Vegas 01/11/2025

Pół na pół 01/11/2025

All I Need for Christmas 01/11/2025

Christmas Under the Lights 01/11/2025

Haul Out the Holly 01/11/2025

Our Holiday Story 01/11/2025

Alex – sam w domu 01/11/2025

Kevin sam w Nowym Jorku 01/11/2025

Kevin sam w domu 01/11/2025

Finn sam w domu: Świąteczny skok 01/11/2025

Transformers: Wiek zagłady 04/11/2025

Transformers 3 04/11/2025

Egzorcysta: Wyznawca 04/11/2025

Transformers 04/11/2025

Transformers: Ostatni Rycerz 04/11/2025

Transformers: Zemsta upadłych 04/11/2025

Czas zabijania 05/11/2025

Szpilka 07/11/2025

Kac Vegas 07/11/2025

Kac Vegas w Bangkoku 07/11/2025

Kac Vegas III 07/11/2025

Bad Boys: Ride or Die 07/11/2025

Bleeding Tiger: Internal Affairs 08/11/2025

The Meg 08/11/2025

Twisters 08/11/2025

Snajper 12/11/2025

Szeregowiec Ryan 13/11/2025

13 godzin: Tajna misja w Benghazi 14/11/2025

Operation Mistletoe 15/11/2025

A Cinderella Christmas Ball 15/11/2025

Christmas Under the Northern Lights 15/11/2025

Skąd wiesz? 15/11/2025

Renovation Romance 15/11/2025

Rodzinny dom wariatów 15/11/2025

Król rozrywki 15/11/2025

Last Christmas 17/11/2025

Tarot: Karta śmierci 22/11/2025

Legion samobójców 22/11/2025

Ani słowa więcej 22/11/2025

Tożsamość Bourne'a 23/11/2025

Dziedzictwo Bourne'a 23/11/2025

Krucjata Bourne'a 23/11/2025

Ultimatum Bourne'a 23/11/2025

Jason Bourne 23/11/2025

Bliźniak 24/11/2025

Pięć koszmarnych nocy 25/11/2025

G.I. Joe: Odwet 26/11/2025

G.I. Joe: Czas Kobry 26/11/2025

Snake Eyes: Geneza G.I. Joe 27/11/2025

Istoty fantastyczne 28/11/2025

Michał Jarecki 28.10.2025 14:17

