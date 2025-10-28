REKLAMA
Nowy thriller Netfliksa to ten właściwy. Nie da się od niego odkleić

Co się robi z nowymi thrillerami na Netfliksie? Ogląda się! W zaledwie jeden dzień udało mu się podbić serca użytkowników platformy. Zasłużenie. Z licznych wpisów w mediach społecznościowych wynika, że "Inwigilacja" jest świetna i nie da się od niej oderwać.

Rafał Christ
inwigilacja thriller netflix co obejrzeć opinie
"Inwigilacja" opowiada historię nowej agentki wywiadu, która otrzymuje swoje pierwsze poważne zadanie. Pod przykrywką ma przeniknąć w szeregi brutalnej organizacji wymykającej się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmując nową tożsamość zaprzyjaźnia się z Ashley - dziewczyną szefa kryminalistów. Z każdą chwilą poznaje ją coraz lepiej, przez co zaczynają rodzić się wątpliwości. Kobieta okazuje się bowiem uwikłana w przestępczą sieć i nie może o sobie decydować. Czy główna bohaterka pomoże jej wydostać się z tej matni? Użytkownicy Netfliksa chętnie się o tym przekonują.

Duńska "Inwigilacja" zaledwie wczoraj, 27 października, pojawiła się na platformie. Dzisiaj, dzień po swojej premierze, jest już na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Ze szczytu zestawienia strąciła "Potwora z Florencji", od którego użytkownicy już od dłuższego czasu nie mogli się oderwać.

Inwigilacja - opinie o nowym thrillerze Netfliksa

Trudno się dziwić, że "Inwigilacja" z taką łatwością zdetronizowała "Potwora z Florencji". W końcu we włoskim dreszczowcu użytkownicy Netfliksa się gubili. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo wpisów, według których formuła serialu jest myląca i nie wiadomo, o co chodzi. Zaraz po premierze duńskiego thrillera zaroiło się natomiast od postów produkcję chwalących. Ba! Według widzów to "ten właściwy".

Przez "Inwigilację" przykleiłem się do Netfliksa

"Inwigilacja" na Netfliksie jest wyśmienita! Warta obejrzenia na raz

"Inwigilacja" na Netfliksie jest taka dobra, złapała mnie od razu

- czytamy na X (dawny Twitter).

Jeśli "Inwigilacja" jest tak wciągająca, jak piszą w mediach społecznościowych, to faktycznie łatwo się do niej "przykleić" i obejrzeć wszystkie odcinki za jednym zamachem. W końcu duński thriller składa się z zaledwie sześciu odcinków. Idealnie nadaje się więc do zbindżowania w wolne popołudnie lub wieczór.

28.10.2025 13:35
