Jeff Bezos już wybrał Bondowi dziewczynę. Amazon ma swój typ

Ostatnie miesiące przynoszą coraz to nowe wieści dotyczące filmu o agencie 007. Wiemy oficjalnie, że za reżyserię odpowiada Denis Villeneuve ("Diuna", "Blade Runner 2049"), a scenariusz pisze Steven Knight ("Peaky Blinders"). Tożsamości nowego Bonda zapewne długo nie poznamy - początkowo w grę wchodziły nazwiska Harrisa Dickinsona, Paula Mescala, Toma Hollanda i Jacoba Elordiego, jednak obecnie wiele wskazuje na to, że twórcy będą chcieli zatrudnić do tej roli świeżą twarz, "nieskalaną" karierą w Hollywood. Prawdopodobnie nie będzie się to tyczyć dziewczyny Bonda.

Bezos i Sweeney znają się nie od dziś. Czy aktorka zagra w Bondzie?

O ile w przypadku najsłynniejszego agenta świata kandydatów przewinęło się już sporo, o tyle w przypadku dziewczyny Bonda nie jest to aż tak pojemna pula nazwisk aktorek. Nie ma co ukrywać - najczęściej wymienianą w tym kontekście postacią jest Sydney Sweeney, której kariera ostatnimi laty rozwija się naprawdę interesująco. "Niepokalana", "Tylko nie Ty", "Eden", "Christy" - to tylko część tytułów, w których Sweeney bierze udział jako ważna, głównie pierwszoplanowa postać.

World of Reel podaje, że w pogłoskach na temat możliwego udziału aktorki w nowym filmie o Bondzie jest prawdziwy trop - Jeff Bezos, szef trzymającego kontrolę kreatywną nad bondowską marką Amazona, ma być wyjątkowo zainteresowany, by to właśnie Sweeney wcieliła się w kolejną dziewczynę agenta 007. Taki kierunek nie powinien dziwić - oprócz tego, że to byłaby zwyczajnie dobra i ciekawa kandydatura, zważywszy na talent aktorski, portal przypomina, że Sweeney prywatnie zna się z Bezosem i jego żoną Lauren Sanchez - była gościnią na ich ślubie, a z kolei szef Amazona z żoną współpracują ze Sweeney przy jej linii bielizny.

Sama Sweeney póki co zdaje się nie odnosić bezpośrednio do tych informacji. Gdy zapytano ją o to, odpowiedziała wymijająco:

Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie znam wszystkich plotek o Bondzie, ale zawsze byłam wielką fanką tej serii i jestem podekscytowana i ciekawa co z nią zrobią.

Nie ulega wątpliwości, że obsadzenie Sydney Sweeney w nowym filmie o Bondzie byłoby ruchem interesującym, ale przede wszystkim - głośnym. Aktorka ostatnimi czasy znalazła się na językach całego świata po słynnej reklamie dżinsów, a także zarejestrowaniu się jako wyborczyni Republikanów. Miejmy nadzieję, że szum wokół Sweeney nie przysłoni rzetelnej oceny jej zdolności aktorskich - bo te niewątpliwie posiada i jeszcze nieraz nas pozytywnie zaskoczy.

Premiera nowego filmu o Jamesie Bondzie jest zaplanowana na 2028 rok.

Adam Kudyba 28.10.2025 09:23

