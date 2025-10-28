REKLAMA
Jeff Bezos już wybrał Bondowi dziewczynę. Amazon ma swój typ

Nie ustają dywagacje na temat następnego filmu o Jamesie Bondzie - zwłaszcza dotyczące tego, kto w nim wystąpi. Sydney Sweeney od kilku miesięcy orbituje w medialnej przestrzeni jako potencjalna kandydatka na tzw. dziewczynę Bonda. Okazuje się, że ze strony trzymającego kontrolę nad marką Amazona jest zainteresowanie aktorką.

Adam Kudyba
sydney sweeney bond bezos
Ostatnie miesiące przynoszą coraz to nowe wieści dotyczące filmu o agencie 007. Wiemy oficjalnie, że za reżyserię odpowiada Denis Villeneuve ("Diuna", "Blade Runner 2049"), a scenariusz pisze Steven Knight ("Peaky Blinders"). Tożsamości nowego Bonda zapewne długo nie poznamy - początkowo w grę wchodziły nazwiska Harrisa Dickinsona, Paula Mescala, Toma Hollanda i Jacoba Elordiego, jednak obecnie wiele wskazuje na to, że twórcy będą chcieli zatrudnić do tej roli świeżą twarz, "nieskalaną" karierą w Hollywood. Prawdopodobnie nie będzie się to tyczyć dziewczyny Bonda.

Bezos i Sweeney znają się nie od dziś. Czy aktorka zagra w Bondzie?

O ile w przypadku najsłynniejszego agenta świata kandydatów przewinęło się już sporo, o tyle w przypadku dziewczyny Bonda nie jest to aż tak pojemna pula nazwisk aktorek. Nie ma co ukrywać - najczęściej wymienianą w tym kontekście postacią jest Sydney Sweeney, której kariera ostatnimi laty rozwija się naprawdę interesująco. "Niepokalana", "Tylko nie Ty", "Eden", "Christy" - to tylko część tytułów, w których Sweeney bierze udział jako ważna, głównie pierwszoplanowa postać.

World of Reel podaje, że w pogłoskach na temat możliwego udziału aktorki w nowym filmie o Bondzie jest prawdziwy trop - Jeff Bezos, szef trzymającego kontrolę kreatywną nad bondowską marką Amazona, ma być wyjątkowo zainteresowany, by to właśnie Sweeney wcieliła się w kolejną dziewczynę agenta 007. Taki kierunek nie powinien dziwić - oprócz tego, że to byłaby zwyczajnie dobra i ciekawa kandydatura, zważywszy na talent aktorski, portal przypomina, że Sweeney prywatnie zna się z Bezosem i jego żoną Lauren Sanchez - była gościnią na ich ślubie, a z kolei szef Amazona z żoną współpracują ze Sweeney przy jej linii bielizny.

Sama Sweeney póki co zdaje się nie odnosić bezpośrednio do tych informacji. Gdy zapytano ją o to, odpowiedziała wymijająco:

Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie znam wszystkich plotek o Bondzie, ale zawsze byłam wielką fanką tej serii i jestem podekscytowana i ciekawa co z nią zrobią.

Nie ulega wątpliwości, że obsadzenie Sydney Sweeney w nowym filmie o Bondzie byłoby ruchem interesującym, ale przede wszystkim - głośnym. Aktorka ostatnimi czasy znalazła się na językach całego świata po słynnej reklamie dżinsów, a także zarejestrowaniu się jako wyborczyni Republikanów. Miejmy nadzieję, że szum wokół Sweeney nie przysłoni rzetelnej oceny jej zdolności aktorskich - bo te niewątpliwie posiada i jeszcze nieraz nas pozytywnie zaskoczy.

Premiera nowego filmu o Jamesie Bondzie jest zaplanowana na 2028 rok.

Więcej na temat Bonda przeczytacie na Spider's Web:

Adam Kudyba
28.10.2025 09:23
Tagi: AmazonJames BondJeff BezosSydney Sweeney
