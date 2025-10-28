REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz

Wielkimi krokami zbliża się premiera 5. sezonu "Stranger Things" - jedna z największych serialowych premier tego roku. Netflix postanowił wyjść naprzeciw fanom i umożliwić im zobaczenie początku nowego sezonu nieco wcześniej. O co chodzi?

Adam Kudyba
stranger things netflix premiera
REKLAMA

"Stranger Things" to niewątpliwie jeden z najważniejszych seriali ostatnich lat, a i nawet zaryzykowałbym, że XXI wieku. Produkcja o dzieciakach z Hawkins, które mierzą się z nadnaturalnym złem, podbiła serca ludzi z całego świata. Wielu zapewne ciężko pogodzić się z myślą, że nadchodzący sezon będzie ostatnim. Oczywiście obejrzymy go na Netfliksie, a platforma postanowiła zorganizować wydarzenie, które pozwoli fanom na nieco wcześniejsze spotkanie z ulubionymi bohaterami.

REKLAMA

Stranger Things 5: Netflix ułatwia wcześniejszy dostęp

Od jakiegoś czasu wiemy, że finałowy sezon "Stranger Things" został podzielony na 3 części. Pierwsza z nich (Volume 1) zadebiutuje 27 listopada 2025 r. i będzie składała się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Sylwestra, 1 stycznia 2026 r. Istnieje jednak możliwość, by z wyczekiwanym serialem "spotkać się" nieco wcześniej. Jak to możliwe?

Netflix postanowił zorganizować transmisję z oficjalnej premiery 5. sezonu "Stranger Things". Ma ona zawierać relację na żywo z czerwonego dywanu, wywiady z udziałem obsady serialu, twórców, oraz gości specjalnych. Platforma zapowiada to wydarzenie jako "internetowe wydarzenie dla społeczności fanów serialu", które będzie zawierało m.in. quizy i konkursy z nagrodami dla uczestników.

Co prawdopodobnie najważniejsze - uczestnicy transmisji będą mogli również zobaczyć pierwsze 5 minut nowego sezonu serialu. Dla widzów z Polski może to być wyjątkowe wyzwanie: wydarzenie zaplanowane na 7 listopada rozpoczyna się bowiem o godzinie 2:00 naszego czasu. Nie ma wątpliwości, że znajdą się śmiałkowie, którzy zdecydują się zarwać nockę. Więcej informacji na temat samej rejestracji znajdziecie tutaj.

Stranger Things 5 - fabuła finałowego sezonu

Ostatni rozdział, wisienka na torcie - te i inne określenia niewątpliwie pasują do piątej odsłony serialu. na czym skupi się fabuła? Oto oficjalny opis finałowego sezonu "Stranger Things":

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia fakt, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

REKLAMA

Więcej o "Stranger Things" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
28.10.2025 11:33
Tagi: netflixSeriale NetflixStranger Things
Najnowsze
13:35
Nowy thriller Netfliksa to ten właściwy. Nie da się od niego odkleić
Aktualizacja: 2025-10-28T13:35:52+01:00
11:33
Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz
Aktualizacja: 2025-10-28T11:33:42+01:00
9:54
Dom pełen dynamitu: Pentagon atakuje film Netfliksa. Komu wierzyć?
Aktualizacja: 2025-10-28T09:54:28+01:00
9:23
Jeff Bezos już wybrał Bondowi dziewczynę. Amazon ma swój typ
Aktualizacja: 2025-10-28T09:23:11+01:00
8:47
Gwiazda Terrifiera pozywa twórców. Brak wypłaty to najmniejszy problem
Aktualizacja: 2025-10-28T08:47:55+01:00
20:09
Wynajęli samolot, żeby ratować Gwiezdne wojny. Jak im idzie?
Aktualizacja: 2025-10-27T20:09:00+01:00
19:29
To: Witajcie w Derry - w jaki sposób serial łączy się ze Lśnieniem?
Aktualizacja: 2025-10-27T19:29:00+01:00
19:03
Bill Skarsgard nie jest pierwszym Pennywise'em. Za to straszniejszym już tak
Aktualizacja: 2025-10-27T19:03:00+01:00
18:02
Widziałem 1. odcinek To: Witajcie w Derry. Jestem przerażony tym, co obejrzałem
Aktualizacja: 2025-10-27T18:02:00+01:00
17:01
To: Witajcie w Derry ma zmienioną chronologię. Jak łączy się z książką i filmami?
Aktualizacja: 2025-10-27T17:01:00+01:00
16:00
Ten film to TOP 1 na HBO Max. I słusznie, bo to jedna z najmocniejszych premier roku
Aktualizacja: 2025-10-27T16:00:14+01:00
14:57
Do Spider-Mana 4 jeden krok. I to nie tego z Hollandem, a z Maguire'em
Aktualizacja: 2025-10-27T14:57:28+01:00
14:09
Prawda i fałsz w filmowej biografii Bruce'a Springsteena. Co się nie zgadza?
Aktualizacja: 2025-10-27T14:09:24+01:00
12:33
To: Witajcie w Derry - kiedy kolejne odcinki? Niespodzianka od HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-27T12:33:39+01:00
10:57
Najlepszy serial prawniczy powrócił. Użytkownicy Disney+ czekają na nową odsłonę
Aktualizacja: 2025-10-27T10:57:30+01:00
9:01
Twórca Yellowstone zmienia wytwórnię. Co dalej z serialami?
Aktualizacja: 2025-10-27T09:01:14+01:00
6:00
Zanim nadeszło TO, było Derry. Nowy serial HBO Max zabierze Cię do korzeni zła
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
16:21
Dom pełen dynamitu - podobne filmy. Mocne tytuły o zagładzie nuklearnej
Aktualizacja: 2025-10-26T16:21:00+01:00
14:15
Prześwit: rozmowa z Cezarym Łukaszewiczem. "Nie interesują mnie jednowymiarowe postacie"
Aktualizacja: 2025-10-26T14:15:00+01:00
13:11
Kryminał idealny na jesienny wieczór wylądował w streamingu. Takiego serialu potrzebowałam
Aktualizacja: 2025-10-26T13:11:00+01:00
12:00
Elektryzujący thriller od dziś na Netfliksie. Trzyma na krawędzi fotela
Aktualizacja: 2025-10-26T12:00:00+01:00
11:30
Obejrzałem biografię Bruce'a Springsteena. Jeremy Allen White jest Bossem
Aktualizacja: 2025-10-26T11:30:42+01:00
11:12
Nie cierpię komedii akcji, ale ten film to wyjątek. Sprawił mi masę frajdy
Aktualizacja: 2025-10-26T11:12:00+01:00
10:15
Gdzie oglądać filmy i seriale na podstawie książki "To"? Strzeż się klauna
Aktualizacja: 2025-10-26T10:15:00+01:00
9:01
Co dalej z The Walking Dead? Analizujemy koniec Daryla Dixona
Aktualizacja: 2025-10-26T09:01:00+01:00
7:59
Na Netfliksa zmierza wyczekiwany serial fantasy. Będą spore zmiany
Aktualizacja: 2025-10-26T07:59:00+01:00
14:25
HBO Max zapewni ci terapię. Ten przecudny film ma uzdrawiającą moc
Aktualizacja: 2025-10-25T14:25:00+02:00
13:09
To: Witajcie w Derry: kiedy premiera w streamingu? Fani Kinga już zacierają ręce
Aktualizacja: 2025-10-25T13:09:00+02:00
12:02
HBO Max dodało cudowny film, który zapewne zignorujesz. Bardzo nad tym ubolewam
Aktualizacja: 2025-10-25T12:02:00+02:00
11:12
Najbardziej intensywny thriller roku trafił na Netfliksa. Paraliżuje widzów
Aktualizacja: 2025-10-25T11:12:00+02:00
10:11
Disney+ dostarcza świeżych kryminałów. Użytkownicy je kochają
Aktualizacja: 2025-10-25T10:11:00+02:00
9:31
Użytkownicy Prime Video stracili głowy dla young adultowych romansów
Aktualizacja: 2025-10-25T09:31:00+02:00
9:05
Perfekcyjny dreszczowiec wreszcie w Polsce. Jest lepszy od Detektywa
Aktualizacja: 2025-10-25T09:05:00+02:00
8:01
Nowy thriller Netfliksa to nie osobne dzieło a zwieńczenie trylogii
Aktualizacja: 2025-10-25T08:01:00+02:00
21:01
Dom pełen dynamitu: czy będzie 2. część thrillera Netfliksa? Oby nie
Aktualizacja: 2025-10-24T21:01:00+02:00
19:53
Przegapiliśmy najlepszy film Netfliksa 2025 roku. Nie ma w nim nudy
Aktualizacja: 2025-10-24T19:53:23+02:00
18:11
Tak wkurzającego filmu na Netfliksie jeszcze nie było. Użytkownicy wściekli
Aktualizacja: 2025-10-24T18:11:17+02:00
16:32
Dom pełen dynamitu: o co chodzi w nowym thrillerze Netfliksa? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-24T16:32:00+02:00
14:24
Kim był Potwór z Florencji? Prawdziwa historia stojąca za serialem Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-24T14:24:35+02:00
13:23
Dom pełen dynamitu - omawiamy zakończenie thrillera Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-24T13:23:48+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA