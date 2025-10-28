Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz

Ładowanie...

"Stranger Things" to niewątpliwie jeden z najważniejszych seriali ostatnich lat, a i nawet zaryzykowałbym, że XXI wieku. Produkcja o dzieciakach z Hawkins, które mierzą się z nadnaturalnym złem, podbiła serca ludzi z całego świata. Wielu zapewne ciężko pogodzić się z myślą, że nadchodzący sezon będzie ostatnim. Oczywiście obejrzymy go na Netfliksie, a platforma postanowiła zorganizować wydarzenie, które pozwoli fanom na nieco wcześniejsze spotkanie z ulubionymi bohaterami.

Stranger Things 5: Netflix ułatwia wcześniejszy dostęp

Od jakiegoś czasu wiemy, że finałowy sezon "Stranger Things" został podzielony na 3 części. Pierwsza z nich (Volume 1) zadebiutuje 27 listopada 2025 r. i będzie składała się z 4 odcinków. Kolejna (Volume 2), 3-odcinkowa część, będzie dostępna dla subskrybentów Netfliksa 26 grudnia 2025 r., natomiast finałowy odcinek ukaże się w Sylwestra, 1 stycznia 2026 r. Istnieje jednak możliwość, by z wyczekiwanym serialem "spotkać się" nieco wcześniej. Jak to możliwe?

Netflix postanowił zorganizować transmisję z oficjalnej premiery 5. sezonu "Stranger Things". Ma ona zawierać relację na żywo z czerwonego dywanu, wywiady z udziałem obsady serialu, twórców, oraz gości specjalnych. Platforma zapowiada to wydarzenie jako "internetowe wydarzenie dla społeczności fanów serialu", które będzie zawierało m.in. quizy i konkursy z nagrodami dla uczestników.

Co prawdopodobnie najważniejsze - uczestnicy transmisji będą mogli również zobaczyć pierwsze 5 minut nowego sezonu serialu. Dla widzów z Polski może to być wyjątkowe wyzwanie: wydarzenie zaplanowane na 7 listopada rozpoczyna się bowiem o godzinie 2:00 naszego czasu. Nie ma wątpliwości, że znajdą się śmiałkowie, którzy zdecydują się zarwać nockę. Więcej informacji na temat samej rejestracji znajdziecie tutaj.

Stranger Things 5 - fabuła finałowego sezonu

Ostatni rozdział, wisienka na torcie - te i inne określenia niewątpliwie pasują do piątej odsłony serialu. na czym skupi się fabuła? Oto oficjalny opis finałowego sezonu "Stranger Things":

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia fakt, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Adam Kudyba 28.10.2025 11:33

