Netflix dodał zupełnie nową funkcję. Koniec z przewijaniem filmów i seriali

Wielka premiera na Netfliksie. Tym razem nie chodzi jednak o wyczekiwany film lub serial, tylko nową funkcję o nazwie "Moments". Jak sama jej nazwa wskazuje, chodzi w niej o zachowywanie "momentów". Czyli czego dokładnie? Cokolwiek chcecie. To może być jakaś upiornie zaskakująca scena w "Wednesday". Dziwaczna sytuacja w "Stranger Things". Namiętny pocałunek w "Bridgertonach". Czy jedno z intensywnych starć "Awantury". Słowem: co wam w duszy gra.



Starsi widzowie na pewno pamiętają, jak to było w erze VHS, kiedy włączało się w magnetowidzie swój ulubiony film, żeby znaleźć i sobie przypomnieć lub pokazać znajomym najbardziej widowiskowy fragment. Trzeba było taśmę przewijać, uważnie patrzeć w ekran, żeby nie przegapić danej sceny. W dobie streamingu jest to o wiele prostsze, ale wciąż wymaga nie lada precyzji w klikaniu w oś czasu danej produkcji. "Moments" znacznie to ułatwi.