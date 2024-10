Film rezygnuje z budowania atmosfery niepokoju czy typowych „jumpscare’ów” na rzecz widowiskowego pastiszu, w którym śledzimy potyczki księdza-badassa z siłami piekielnymi rodem z sensacyjnej powieści graficznej. To prawdziwy miszmasz, kicz, przegięcie i efekciarstwo; worldbuilding godny solidnego fantasy, tu bazujący na kościelnej mitologii. A w końcu - choć można też powiedzieć, że przede wszystkim - mamy i jego, Gabriela, prawdziwego herosa. To zabawny gość, który widział już wiele, ale wciąż jest gotów skopać kilka demonicznych tyłków. Bawi ciętym językiem, kupuje nasza sympatię pogodą ducha. To wspaniale przerysowana postać, tym bardziej, że Crowe doskonale odnalazł się w roli nietuzinkowego egzorcysty - jego Amorth to charyzmatyczny, trochę cyniczny wojownik w sutannie, który nie waha się rzucić kąśliwej uwagi i mierzyć z demonami z pewnym dystansem.



Powtórzę jednak: to film niemądry, pretekstowy, niekonsekwentny, momentami wręcz głupawy i kulejący dramaturgicznie. Ale przecież nie o to tu chodzi. Zresztą, co chwilę wynagradza wszelkie wpadki, a ostatnie 20 minut to gwarancja jazdy bez trzymanki. Ja bawiłem się naprawdę nieźle podczas tego seansu. Wystarczyła odrobina dobrego nastawienia.



Tragicznie fatalnym okazał się natomiast seans innego filmu, w którym Russell Crowe również przywdziewa koloratkę. Nosi on tytuł - uwaga - "Egzorcyzm". Pomysł sprawdziłby się jako autotematyczny żart, ale ktoś postanowił zrealizować to na poważnie. Omijajcie go szerokim łukiem!