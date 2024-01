"Griselda" wpadła na Netfliksa. Serial twórców "Narcos" to nie jedyna nowość serwisu

To dopiero styczeń, a już dostaliśmy od Netfliksa masę świetnych produkcji i nie wygląda na to, by serwis zwalniał tempo. W zeszłym tygodniu na platformie pojawił się mocny film o MMA - "60 minut", który wspiął się na sam szczyt TOP 10 najpopularniejszych produkcji, a tuż za nim uplasowały się "Faworyta" z Emmą Stone i "Skok w przestworzach" - komedia akcji z Kevinem Hartem. Widzowie chętnie oglądają również hity Disney+ i SkyShowtime, które wpadły na Netfliksa, czyli "Morderstwo w Orient Expressie" oraz western "Yellowstone", podobnie jak produkcje dokumentalne - "Amerykański koszmar" z zeszłego tygodnia podbił zestawienie TOP 10 seriali, z kolei "Forst", adaptacja powieści Remigiusza Mroza, nie zamierza schodzić z podium. Co zadebiutuje dzisiaj?