Kim była Griselda Blanco? To ona zatrzęsła narkotykowym półświatkiem obok Escobara

Właśnie wtedy do biura DEA w Miami dodzwoniła się pewna matka, która zatroskana wyznała, że jej bardzo młoda córka spotyka się z handlarzem narkotyków o latynoskim wyglądzie. Okazało się, że był to Uber Blanco, syn Griseldy, który postanowił wejść w kokainowy biznes. Był to to pierwszy trop w sprawie La Madriny od lat 70. Pół roku później aresztowano z kolei Geraldo Gomeza, który zeznał w sprawie kobiety w zamian za objęcie programem ochrony świadków.