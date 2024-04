Nie na te premiery Netfliksa czekacie, ale i tak je obejrzycie. Zapowiadają się wyśmienicie

Prócz "Między nami ściany" smakowicie zapowiada się również "Antracyt". To znowu francuska produkcja. Akurat serial kryminalny, a więc gatunek szczególnie przez użytkowników Netfliksa uwielbiany. Jest to opowieść o starej sprawie, która zostaje otwarta, gdy zaginięcie reportera ściąga do górskiego miasteczka jego córkę. Miejscowość okazuje się co prawda urokliwa, ale prześladuje ją sekta, drążą tajemnicy i krąży nad nią śmierć.



Mało? Dorzućmy do tego, że w przyszłym tygodniu na Netfliksa z 2. sezonem wraca też "Szkoła złamanych serc". A kto wie, czy nie wpadnie jeszcze jakaś niespodzianka. Oby lepsza niż poprzednio. W ostatnich dniach przecież bez wcześniejszej zapowiedzi na platformie wylądowało "Piep*zyć Mickiewicza". Powinno to co prawda cieszyć, bo przecież to polska komedia, ale w trakcie seansu nikomu jednak do śmiechu nie będzie.



