Wyborne nowości Netfliksa na weekend. TOP 5 perełek

W ostatni weekend maja na Netfliksie nie zabraknie nowości. Pojawi się długo wyczekiwana produkcja z Sachą Baronem Cohenem i Rosamund Pike w rolach głównych, a także nowiutka animacja od twórców "Big Mouth". Wpadnie również coś dla fanów polskich produkcji,

Netflix: co obejrzeć w weekend? TOP 5 produkcji

Panie przodem

Tytuł filmu: Panie przodem (Ladies First)

Panie przodem (Ladies First) Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 1h 33m

1h 33m Reżyseria: Thea Sharrock

Thea Sharrock Obsada: Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Emily Mortimer

Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Emily Mortimer Nasza ocena: 6/10

6/10 Ocena IMDb: 5,8/10

"Panie przodem" to komediowa nowość Netfliksa, której bohaterem jest Damien Sachs (wciela się w niego Sacha Baron Cohen, odtwórca roli Borata). Mężczyzna wydaje się mieć wszystko, co potrzebne mu do szczęścia - czołowe stanowisko w agencji pieniądze, władzę oraz kobiety. Kiedy pewnego dnia budzi się w świecie rządzonym przez kobiety, musi przełknąć dumę i rozpocząć rywalizację z Alex Fox (Rosamund Pike), bezkompromisową i pewną siebie pracowniczką. Zmiana zasad gry doprowadzi do zaskakującego w skutkach odwrócenia ról.

Okres godowy

Tytuł serialu: Okres godowy (Mating Season)

Okres godowy (Mating Season) Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Jennifer Flackett, Andrew Goldberg

Jennifer Flackett, Andrew Goldberg Obsada: Nick Kroll, Zach Woods, June Diane Raphael, Sabrina Jalees

Nick Kroll, Zach Woods, June Diane Raphael, Sabrina Jalees Ocena IMDb: 6,5/10

Fani "Big Mouth" w ten weekend powinni zwrócić uwagę na "Okres godowy". To animowana komedia romantyczna dla dorosłych, która rozgrywa się w świecie zwierząt. Opowiada o miłości, seksie, związkach oraz o naturalnej potrzebie znalezienia partnera i przedłużenia gatunku. W rolach głównych wystąpią urocze leśne stworzenia, w tym napalone niedźwiedzie, szopy, jelenie, lisy.

Ministranci

Tytuł filmu: Ministranci

Ministranci Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 50m

1h 50m Reżyseria: Piotr Domalewski

Piotr Domalewski Obsada: Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Mikołaj Juszczyk, Filip Juszczyk

Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Mikołaj Juszczyk, Filip Juszczyk Ocena IMDb: 6,9/10

Polska produkcja "Ministranci" w końcu trafiła do serwisu Netflix. Koncentruje się na grupie nastoletnich ministrantów, którzy sfrustrowani postawą dorosłych wobec Kościoła postanawiają wymyślić nietypowy plan odnowy moralnej. W tym celu postanawiają założyć podsłuch w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Kiedy jednak ich misja zaczyna zmieniać się w niebezpieczną grę, ministranci zaczynają balansować na granicy dobra ze złem.

The Boroughs

Tytuł serialu: The Boroughs

The Boroughs Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Jeffrey Addiss, Will Matthews

Jeffrey Addiss, Will Matthews Obsada: Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare

Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare Ocena IMDb: 7,6/10

Tytułowa The Boroughs to malownicza społeczność emerytów, ulokowana w słońcu pustyni Nowego Meksyku, która obiecuje mieszkańcom, że spędzą tam najlepsze lata. Sam Cooper (Alfred Molina), nowo przybyły członek społeczności, twierdzi, że jest to bardziej więzienie, aniżeli raj. Wszystko zmienia się po przerażającym nocnym spotkaniu, które ujawnia, że po zadbanych uliczkach krąży coś potwornego. Sam oraz grupa sąsiedzkich outsiderów będą musieli połączyć siły, aby odkryć mroczną prawdę, kryjącą się w sercu The Boroughs, zanim ich czas dobiegnie końca.

Siostry

Tytuł filmu: Siostry (n Her Shoes)

Siostry (n Her Shoes) Rok produkcji: 2005

2005 Czas trwania: 2h 10m

2h 10m Reżyseria: Curtis Hanson

Curtis Hanson Obsada: Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Mark Feuerstein

Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Mark Feuerstein Ocena IMDb: 6,5/10

Stare, ale jare - takie właśnie są "Siostry", w których zakochali się subskrybenci Netfliksa. Produkcja koncentruje się na tytułowych siostrach, które - poza rozmiarem buta i DNA - różni wszystko. Maggie (Cameron Diaz) to beztroska imprezowiczka i flirciara, z kolei Rose (Toni Collette) to poukładana prawniczka. Kiedy popadają ze sobą w konflikt, są przekonane, że to koniec i przestaną rozmawiać na zawsze. Niespodziewanie odkrywają, że mają wspaniałą babcię, o której myślały, że dawno nie żyje, co diametralnie zmienia ich życie.

Anna Bortniak 23.05.2026 12:26

