Wyborne nowości Netfliksa na weekend. TOP 5 perełek
Netflix pod koniec maja zaskoczył widzów nowościami, przy których warto spędzić weekend. Na co warto rzucić okiem? Podpowiadamy.
W ostatni weekend maja na Netfliksie nie zabraknie nowości. Pojawi się długo wyczekiwana produkcja z Sachą Baronem Cohenem i Rosamund Pike w rolach głównych, a także nowiutka animacja od twórców "Big Mouth". Wpadnie również coś dla fanów polskich produkcji,
Netflix: co obejrzeć w weekend? TOP 5 produkcji
Panie przodem
- Tytuł filmu: Panie przodem (Ladies First)
- Rok produkcji: 2026
- Czas trwania: 1h 33m
- Reżyseria: Thea Sharrock
- Obsada: Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Emily Mortimer
- Nasza ocena: 6/10
- Ocena IMDb: 5,8/10
"Panie przodem" to komediowa nowość Netfliksa, której bohaterem jest Damien Sachs (wciela się w niego Sacha Baron Cohen, odtwórca roli Borata). Mężczyzna wydaje się mieć wszystko, co potrzebne mu do szczęścia - czołowe stanowisko w agencji pieniądze, władzę oraz kobiety. Kiedy pewnego dnia budzi się w świecie rządzonym przez kobiety, musi przełknąć dumę i rozpocząć rywalizację z Alex Fox (Rosamund Pike), bezkompromisową i pewną siebie pracowniczką. Zmiana zasad gry doprowadzi do zaskakującego w skutkach odwrócenia ról.
Okres godowy
- Tytuł serialu: Okres godowy (Mating Season)
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Jennifer Flackett, Andrew Goldberg
- Obsada: Nick Kroll, Zach Woods, June Diane Raphael, Sabrina Jalees
- Ocena IMDb: 6,5/10
Fani "Big Mouth" w ten weekend powinni zwrócić uwagę na "Okres godowy". To animowana komedia romantyczna dla dorosłych, która rozgrywa się w świecie zwierząt. Opowiada o miłości, seksie, związkach oraz o naturalnej potrzebie znalezienia partnera i przedłużenia gatunku. W rolach głównych wystąpią urocze leśne stworzenia, w tym napalone niedźwiedzie, szopy, jelenie, lisy.
Ministranci
- Tytuł filmu: Ministranci
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 50m
- Reżyseria: Piotr Domalewski
- Obsada: Tobiasz Wajda, Bruno Błach-Baar, Mikołaj Juszczyk, Filip Juszczyk
- Ocena IMDb: 6,9/10
Polska produkcja "Ministranci" w końcu trafiła do serwisu Netflix. Koncentruje się na grupie nastoletnich ministrantów, którzy sfrustrowani postawą dorosłych wobec Kościoła postanawiają wymyślić nietypowy plan odnowy moralnej. W tym celu postanawiają założyć podsłuch w konfesjonale, aby lepiej poznać swoich sąsiadów. Kiedy jednak ich misja zaczyna zmieniać się w niebezpieczną grę, ministranci zaczynają balansować na granicy dobra ze złem.
The Boroughs
- Tytuł serialu: The Boroughs
- Lata emisji: 2026
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Jeffrey Addiss, Will Matthews
- Obsada: Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O'Hare
- Ocena IMDb: 7,6/10
Tytułowa The Boroughs to malownicza społeczność emerytów, ulokowana w słońcu pustyni Nowego Meksyku, która obiecuje mieszkańcom, że spędzą tam najlepsze lata. Sam Cooper (Alfred Molina), nowo przybyły członek społeczności, twierdzi, że jest to bardziej więzienie, aniżeli raj. Wszystko zmienia się po przerażającym nocnym spotkaniu, które ujawnia, że po zadbanych uliczkach krąży coś potwornego. Sam oraz grupa sąsiedzkich outsiderów będą musieli połączyć siły, aby odkryć mroczną prawdę, kryjącą się w sercu The Boroughs, zanim ich czas dobiegnie końca.
Siostry
- Tytuł filmu: Siostry (n Her Shoes)
- Rok produkcji: 2005
- Czas trwania: 2h 10m
- Reżyseria: Curtis Hanson
- Obsada: Cameron Diaz, Toni Collette, Shirley MacLaine, Mark Feuerstein
- Ocena IMDb: 6,5/10
Stare, ale jare - takie właśnie są "Siostry", w których zakochali się subskrybenci Netfliksa. Produkcja koncentruje się na tytułowych siostrach, które - poza rozmiarem buta i DNA - różni wszystko. Maggie (Cameron Diaz) to beztroska imprezowiczka i flirciara, z kolei Rose (Toni Collette) to poukładana prawniczka. Kiedy popadają ze sobą w konflikt, są przekonane, że to koniec i przestaną rozmawiać na zawsze. Niespodziewanie odkrywają, że mają wspaniałą babcię, o której myślały, że dawno nie żyje, co diametralnie zmienia ich życie.
