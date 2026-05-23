Użytkownicy Prime Video lubią nowy film akcji. Tylko nie wiedzą jak zagadać

Ładowanie...

Nie mogło być inaczej. Użytkownicy Prime Video od kwietniowej premiery uważnie śledzili finałowy sezon "The Boys". Serial przez wiele tygodni utrzymywał się na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Zmieniło się to jakiś czas temu, kiedy produkcję ze szczytu strąciło "Piep*zyć Mickiewicza 3", a potem jeszcze "Off Campus". Teraz jednak wszystko wróciło do normy.



Wraz z pojawieniem się ostatniego odcinka "The Boys" wróciło na najwyższy stopień podium. Dosłownie wszyscy postanowili sprawdzić, jak kończy się ta produkcja. Obecnie więc antysuperbohaterski serial nie ma sobie na Prime Video równych. Użytkownicy wciąż go oglądają i się nim zachwycają. Albo go krytykują. Albo mają mieszane uczucia. Wszystkie opcje są możliwe.

REKLAMA

Prime Video - co obejrzeć?

W każdym razie premiera finałowego odcinka "The Boys" była tak duża, że niemal przysłoniła kontynuację innego hitu Prime Video, który również w środę wpadł na platformę Amazona. Jack Ryan powrócił w nowej odsłonie. Znaczy wciąż gra go John Krasinski, ale nie mówimy tu o kolejnym sezonie hitowego serialu. Doczekał się on bowiem sequela pod postacią pełnometrażowego filmu.

"Jack Ryan: Wojna duchów" rozpoczyna się jakiś czas po wydarzeniach przedstawionych w serialu. Jack Ryan wiedzie spokojny żywot w cywilu, aż w końcu dopada go James Greer. Dyrektor CIA potrzebuje jego pomocy, a on niechętnie zgadza mu się jej udzielić. Rusza więc w świat, aby zmierzyć się z oddziałem zbuntowanych komandosów i pewnym terrorystą. Robi to w sposób wybuchowy.

"Jack Ryan: Wojna duchów" napakowany jest akcją. Są strzelaniny, są wybuchy, są pościgi - wszystko, co użytkownicy Prime Video lubią najbardziej. Na dobrą sprawę film powinien się stać się natychmiastowym hitem. Przebił się co prawda do szerszego grona odbiorców, ale i tak zajmuje dopiero trzecie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Od "The Boys" oddziela go jeszcze jeden serial.

REKLAMA

"Off Campus" to jest fenomen. Użytkownicy Prime Video nie mogą się od niego oderwać. A przecież od dawna gości wysoko w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Biorąc pod uwagę, że dostaliśmy wszystkie odcinki na raz, wydawałoby się, że każdy zainteresowany produkcją zdążył ją już obejrzeć. A tu taka niespodzianka. Ciągle odkrywają ją nowi widzowie, albo fani ją sobie powtarzają. Jedno dwóch. Na pewno jest hitem.

Bo "Off Campus" to opowieść utrzymana w stylu young adult. Śledzimy w niej losy nienawidzącej hokeja studentki, która zakochuje się... zgadliście, w hokeiście. Można więc powiedzieć, że to taka "Gorąca rywalizacja", tylko w wersji hetero. Skoro produkcja gra na sentymentach do najgorętszego serialu ostatnich miesięcy, tym bardziej musiała zdobyć ogromne zainteresowanie. Wystarczająco ogromne, aby grubo ponad tydzień po swojej premierze wygrywać z "Jackiem Ryanem". A to należy uznać za spore osiągnięcie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych tytułów w tym tygodniu:

The Boys Off Campus Jack Ryan: Wojna duchów Piep*zyć Mickiewicza 3 Citadel To nie miejsce dla singli Grand Tour... tak jakby Dalej jazda 2 Urodzony rabuś Młody Sherlock

REKLAMA

Rafał Christ 23.05.2026 09:04

Ładowanie...

REKLAMA