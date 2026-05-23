Mocna oferta HBO Max na weekend. Kinowe hity roku w serwisie

HBO Max jest w swoim żywiole - ostatnie dni, tygodnie, a nawet miesiące, są dominowane przez naprawdę mocne tytuły znajdujące się w ofercie tego serwisu. Subskrybenci chętnie sprawdzają, co nowego dzieje się u bohaterów "Euforii" i "Stamtąd" w nowych sezonach tych seriali, zaś spragnionych filmowych wrażeń póki co najmocniej urzeka Jason Statham w "Fachowcu", miłosna historia "Materialistów", a także hitowe "Wichrowe Wzgórza". Które tytuły mogą zamieszać w tej układance? Oto najciekawsze nowości HBO Max na weekend.

HBO Max: nowości na weekend. TOP 5 tytułów

Triada

Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 92 minut

92 minut Reżyseria: Greyson Horst

Greyson Horst Obsada: Michael Doshier, Jess Gabor, Bethlehem Million, Taylor Turner

Michael (Doshier) jest samotnym gejem piszącym piosenki. Mężczyzna wkrótce staje się częścią nieoczywistej relacji - nawiązuje romans z uczciwym i komunikatywnym małżeństwem. W ramach tej znajomości uczy się, jak prosić o to, czego pragnie. Jednocześnie Michael boi się utraty swojej przyjaciółki na rzecz jej dziewczyny.

Od 20 maja w HBO Max.

Miłość i inne używki

Rok produkcji: 2010

2010 Czas trwania: 112 minut

112 minut Reżyseria: Edward Zwick

Edward Zwick Obsada: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, Hank Azaria

Jamie (Gyllenhaal) jest kobieciarzem, który właśnie znajduje się w zawodowym dołku - traci pracę sprzedawcy w Pittsburghu. Los jednak zdaje się uśmiechać do niego - zostaje przedstawicielem farmaceutycznym, który sprzedaje viagrę, a do skutecznych transakcji wykorzystuje swój niekłamany wdzięk. Wkrótce na jego drodze staje Maggie (Hathaway). Relacja pomiędzy obojgiem ma głównie seksualną naturę, ale pomiędzy Jamiem i - jak się z czasem okaże, chorującą na Parkinsona - Maggie rodzi się coraz głębsze uczucie.

Od 21 maja w HBO Max.

La Grazia

Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 133 minuty

133 minuty Reżyseria: Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino Obsada: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Massimo Venturiello

Mariano de Santis (Toni Servillo) jest prezydentem Włoch. Jego kadencja chyli się ku końcowi - za pół roku mandat ma wygasnąć, a on sam - odejść na emeryturę. De Santis wyrobił sobie opinię polityka wnoszącego się ponad podziały i emocje, toczące na co dzień polityczne spory, ale równocześnie unikającego kontrowersyjnych decyzji. Ostatnie chwile kadencji kończącego swój urząd prezydenta są zdominowane przez kwestię kontrowersyjnej ustawy o eutanazji, potencjalne ułaskawienia, a także relacje z jego córką.

Od 21 maja w HBO Max.

Panna młoda!

Rok produkcji: 2026

2026 Czas trwania: 126 minut

126 minut Reżyseria: Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal Obsada: Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz

Pomysłowe podejście do historii, którą zna wielu fanów Mary Shelley. Pewnego dnia u doktor Euphronius (Annette Benning) zjawia się Frankenstein (Bale), uprawiający samotną tułaczkę i pragnący towarzystwa, bratniej duszy, która go pokocha, i którą on obdarzy uczuciem. Oboje, wspólnymi siłami wykopują świeżo upieczoną truposzkę Idę (Buckley) i ożywiają. Frank i Panna Młoda stopniowo się poznają, a po jednym z makabrycznych incydentów zmuszeni są do ucieczki. Dwojgu potwornych wyrzutków depcze po piętach policja, mafia, a także niechętne im społeczeństwo.

Od 22 maja w HBO Max.

I.S.S.

Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 96 minut

96 minut Reżyseria: Gabriela Cowperthwaite

Gabriela Cowperthwaite Obsada: Ariana DeBose, Chris Messina, John Gallagher Jr., Pilou Asbæk

Akcja filmu rozgrywa się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie amerykańscy i rosyjscy kosmonauci współpracują i pomimo różnic, dość dobrze się dogadują. Wkrótce załoga otrzymuje dramatyczną informację: wybuchła III wojna światowa, a Rosja rozpoczęła atak nuklearny na USA. W związku z tym Amerykanie przebywający na stacji otrzymują rozkaz: muszą przejąć nad nią kontrolę za wszelką cenę.

Od 22 maja w HBO Max.

Adam Kudyba 23.05.2026 10:16

