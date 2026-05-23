Mocna oferta HBO Max na weekend. Kinowe hity roku w serwisie

Powoli zbliżamy się do końca maja, ale bogactwo oferty HBO Max zdecydowanie się nie kończy. Sprawdzamy nowości, które ta platforma streamingowa ma do zaoferowania widzom na nowy weekend.

Adam Kudyba
HBO Max jest w swoim żywiole - ostatnie dni, tygodnie, a nawet miesiące, są dominowane przez naprawdę mocne tytuły znajdujące się w ofercie tego serwisu. Subskrybenci chętnie sprawdzają, co nowego dzieje się u bohaterów "Euforii" i "Stamtąd" w nowych sezonach tych seriali, zaś spragnionych filmowych wrażeń póki co najmocniej urzeka Jason Statham w "Fachowcu", miłosna historia "Materialistów", a także hitowe "Wichrowe Wzgórza". Które tytuły mogą zamieszać w tej układance? Oto najciekawsze nowości HBO Max na weekend.

HBO Max: nowości na weekend. TOP 5 tytułów

Triada

  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 92 minut
  • Reżyseria: Greyson Horst
  • Obsada: Michael Doshier, Jess Gabor, Bethlehem Million, Taylor Turner
Michael (Doshier) jest samotnym gejem piszącym piosenki. Mężczyzna wkrótce staje się częścią nieoczywistej relacji - nawiązuje romans z uczciwym i komunikatywnym małżeństwem. W ramach tej znajomości uczy się, jak prosić o to, czego pragnie. Jednocześnie Michael boi się utraty swojej przyjaciółki na rzecz jej dziewczyny.

Od 20 maja w HBO Max.

Miłość i inne używki

  • Rok produkcji: 2010
  • Czas trwania: 112 minut
  • Reżyseria: Edward Zwick
  • Obsada: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, Hank Azaria

Jamie (Gyllenhaal) jest kobieciarzem, który właśnie znajduje się w zawodowym dołku - traci pracę sprzedawcy w Pittsburghu. Los jednak zdaje się uśmiechać do niego - zostaje przedstawicielem farmaceutycznym, który sprzedaje viagrę, a do skutecznych transakcji wykorzystuje swój niekłamany wdzięk. Wkrótce na jego drodze staje Maggie (Hathaway). Relacja pomiędzy obojgiem ma głównie seksualną naturę, ale pomiędzy Jamiem i - jak się z czasem okaże, chorującą na Parkinsona - Maggie rodzi się coraz głębsze uczucie.

Od 21 maja w HBO Max.

La Grazia

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 133 minuty
  • Reżyseria: Paolo Sorrentino
  • Obsada: Toni Servillo, Anna Ferzetti, Massimo Venturiello
Mariano de Santis (Toni Servillo) jest prezydentem Włoch. Jego kadencja chyli się ku końcowi - za pół roku mandat ma wygasnąć, a on sam - odejść na emeryturę. De Santis wyrobił sobie opinię polityka wnoszącego się ponad podziały i emocje, toczące na co dzień polityczne spory, ale równocześnie unikającego kontrowersyjnych decyzji. Ostatnie chwile kadencji kończącego swój urząd prezydenta są zdominowane przez kwestię kontrowersyjnej ustawy o eutanazji, potencjalne ułaskawienia, a także relacje z jego córką.

Od 21 maja w HBO Max.

Panna młoda!

  • Rok produkcji: 2026
  • Czas trwania: 126 minut
  • Reżyseria: Maggie Gyllenhaal
  • Obsada: Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal, Penélope Cruz

Pomysłowe podejście do historii, którą zna wielu fanów Mary Shelley. Pewnego dnia u doktor Euphronius (Annette Benning) zjawia się Frankenstein (Bale), uprawiający samotną tułaczkę i pragnący towarzystwa, bratniej duszy, która go pokocha, i którą on obdarzy uczuciem. Oboje, wspólnymi siłami wykopują świeżo upieczoną truposzkę Idę (Buckley) i ożywiają. Frank i Panna Młoda stopniowo się poznają, a po jednym z makabrycznych incydentów zmuszeni są do ucieczki. Dwojgu potwornych wyrzutków depcze po piętach policja, mafia, a także niechętne im społeczeństwo.

Od 22 maja w HBO Max.

I.S.S.

  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 96 minut
  • Reżyseria: Gabriela Cowperthwaite
  • Obsada: Ariana DeBose, Chris Messina, John Gallagher Jr., Pilou Asbæk
Akcja filmu rozgrywa się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie amerykańscy i rosyjscy kosmonauci współpracują i pomimo różnic, dość dobrze się dogadują. Wkrótce załoga otrzymuje dramatyczną informację: wybuchła III wojna światowa, a Rosja rozpoczęła atak nuklearny na USA. W związku z tym Amerykanie przebywający na stacji otrzymują rozkaz: muszą przejąć nad nią kontrolę za wszelką cenę.

Od 22 maja w HBO Max.

