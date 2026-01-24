REKLAMA
Wszystkie Kolory zła. W jakiej kolejności czytać kryminały?

Książkowa seria "Kolory zła" Małgorzaty Oliwii Sobczak stale się powiększa. W jakiej kolejności czytać powieści kryminalne? Podpowiadamy.

Anna Bortniak
kolory zla w jakiej kolejnosci czytac ksiazki malgorzata oliwia sobczak
"Kolory zła" to seria kryminałów autorstwa Małgorzaty Oliwii Sobczak, która z każdą kolejną powieścią zaczęła zyskiwać coraz większą popularność. Głośno zrobiło się o niej wiosną 2024 r. przy okazji premiery filmu "Kolory zła: Czerwień" w serwisie Netflix. Tymczasem już niebawem na platformie zadebiutuje kontynuacja serii o tytule "Kolory zła: Czerń", który będzie adaptacją 2. tomu z serii. Cały cykl składa się natomiast z 6 książek. W jakiej kolejności je czytać?

Seria Kolory zła - w jakiej kolejności czytać książki?

Seria "Kolory zła" składa się z 6. tomów, przy czym wiadomo, że w kwestii "Kolorów zła" Sobczak nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Dotychczas wydane powieści należy czytać w następującej kolejności, czyli od daty wydania:

  1. Czerwień (2019)
  2. Czerń (2020)
  3. Biel (2021)
  4. Żółć (2024)
  5. Błękit (2025)
  6. Zieleń (2025)

Czerwień

  • Tytuł książki: Czerwień
  • Autor: Małgorzata Oliwia Sobczak
  • Wydawnictwo: W.A.B.
  • Liczba stron: 384
  • Data wydania: 4 września 2019
  • Ocena Lubimyczytać: 7.3/10

Akcja powieści "Kolory zła: Czerwień" rozgrywa się w Trójmieście, gdzie na jednej z plaż morze wyrzuca na brzeg ciało młodej dziewczyny. Okazuje się, że po śmierci jej usta zostały wycięte, co przypomina zbrodnię sprzed kilkunastu lat. Ofiarą była wówczas Monika Bogucka, córka sędzi, Heleny Boguckiej. Sprawę prowadzi prokurator Leopold Bilski, który postanawia otworzyć nierozwiązaną wcześniej sprawę, by z pomocą stażystki Anny Górskiej, kto stał za morderstwem młodej Boguckiej i kolejnej ofiary.

Czerń

  • Tytuł książki: Czerń
  • Autor: Małgorzata Oliwia Sobczak
  • Wydawnictwo: W.A.B.
  • Liczba stron: 448
  • Data wydania: 6 maja 2020
  • Ocena Lubimyczytać: 7.4/10

W "Czerni" ponownie śledzimy losy prokuratora Leopolda Bilskiego, który zostaje zdegradowany i zesłany do prokuratury w Kartuzach. Tymczasem Anna Górska rozpoczyna pracę jako asesor prokuratorski, a pierwszą poważną sprawą, nad którą będzie musiała się pochylić, jest zaginięcie trzynastoletniej dziewczynki. Trop prowadzi do Kartuz, gdzie znika kolejne dziecko.

Biel

  • Tytuł książki: Biel
  • Autor: Małgorzata Oliwia Sobczak
  • Wydawnictwo: W.A.B.
  • Liczba stron: 432
  • Data wydania: 18 maja 2021
  • Ocena Lubimyczytać: 7.4/10

W powieści "Biel" Leopold Bilski, który powraca z Kartuz do Trójmiasta, pochyla się nad kolejną kryminalną sprawą. Jest nią samobójstwo studentki prawa, która pewnego zimowego poranka wyskoczyła z okna sopockiej kamienicy. Podejrzenia wzbudzają jednak ślady na jej ciele, które wskazują, że przed śmiercią ofiara była krępowana i duszona. Bilski podąża za tropem, który prowadzi go do środowiska nocnych klubów. Kryją one mroczne pragnienia i tajemnice sięgające daleko do przeszłości.

Żółć

  • Tytuł książki: Żółć
  • Autor: Małgorzata Oliwia Sobczak
  • Wydawnictwo: W.A.B.
  • Liczba stron: 432
  • Data wydania: 15 maja 2024
  • Ocena Lubimyczytać: 7.5/10

Akcja "Żółci" ponownie rozgrywa się w Sopocie, gdzie w wynajmowanym mieszkaniu odnalezione zostają zwłoki 37-letniego Błażeja Konarskiego, prowadzącego szkołę uwodzenia. Choć podcięte żyły każą sądzić, że mężczyzna popełnił samobójstwo, ślady kryminalistyczne wskazują, że ktoś pomógł mu odebrać sobie życie. Z biegiem czasu okazuje się, że Konarski nie był krystalicznie czysty - ekspert od uwodzenia skrywał liczne sekrety, które miały związek z dręczonymi przez niego kobietami. Tymczasem Bilski podąża nowym tropem, który prowadzi go do gangu samochodowego oraz nielegalnych substancji, główkując jednocześnie nad tajemniczymi włoskami znalezionymi na ciele denata.

Błękit

  • Tytuł książki: Błękit
  • Autorka: Małgorzata Oliwia Sobczak
  • Wydawnictwo: W.A.B.
  • Liczba stron: 480
  • Data wydania: 12 marca 2025
  • Nasza ocena: 8/10
  • Ocena Lubimyczytać: 8.3/10

W 2025 r. Małgorzata Oliwia Sobczak uraczyła swoich czytelników nie jedną, a dwoma powieściami z serii Kolory zła. Pierwszą z nich był "Błękit", w którym Leopold Bilski staje przed kolejną skomplikowaną sprawą. Tym razem dotyczy ona zabójstwa Neli Soby, przyszłej studentki medycy, której ciało zostaje odnalezione w Lasach Oliwskich i pozostawione na prowizorycznym stosie z polan. Na miejscu zbrodni zostaje odnaleziona tabliczka z napisem informującym o tym, że zmarła śmiercią męczeńską. Przełom w sprawie następuje w momencie, gdy okazuje się, że w 1995 r. miała miejsce podobna zbrodnia.

Zieleń

  • Tytuł książki: Zieleń
  • Autor: Małgorzata Oliwia Sobczak
  • Wydawnictwo: W.A.B.
  • Liczba stron: 432
  • Data wydania: 15 października 2025
  • Nasza ocena: 7/10
  • Ocena Lubimyczytać: 8.3/10

"Zieleń" to drugi "kolor zła", który Małgorzata Oliwia Sobczak wydała w 2025 r. Akcja powieści rozpoczyna się w 2019 r., kiedy pijani studenci po wyjściu z klubu nocnego przypadkiem odnajdują rękę kobiety zapakowaną w czarny foliowy worek. Kiedy policja dowiaduje się o makabrycznym znalezisku, rozpoczyna się dochodzenie. Z czasem ekipa śledczych odnajduje kolejne części ciała denatki, w tym jej głowę. Historia rozgrywa się również w 1989 r. W tych przełomowych czasach końca lat 80. pewnemu młodemu ratownikowi udaje się ocalić życie topiącego się chłopca. Właśnie w tych okolicznościach poznaje dwie dziewczyny - Weronikę i Beatę. Znajomość z jedną z nich prędko przeradza się w coś więcej, jednak ich z początku niewinna relacja staje się tak burzliwa, jak czasy, w których żyją.

Zdjęcie główne: Krzysztof Sado Sadowski i Ivo Ledwożyw.

Anna Bortniak
24.01.2026 13:19
