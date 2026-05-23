Widzowie Disney+ oderwali się od Gwiezdnych wojen. To przez nowy film akcji

Stała się rzecz niesłychana. Na chwilę przed premierą "Mandaloriana i Grogu" użytkownicy Disney+ odwrócili się od "Gwiezdnych wojen". Co prawda wciąż je chętnie oglądają, ale największym zainteresowaniem cieszy się nowy film akcji.

Rafał Christ
Gdy tylko zaczęła zbliżać się premiera "Mandaloriana i Grogu" użytkownicy Disney+ ruszyli w podróż do "dawno, dawno temu w odległej galaktyce". Namiętnie zaczęli oglądać filmy i seriale z uniwersum "Gwiezdnych wojen" i nie chcieli się od nich oderwać. W topkcach najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie krolowały Star Warsy. Jakieś tam inne produkcje zawsze były, ale subskrybentów najbardziej pochłaniało uniwersum zapoczątkowane przez George'a Lucasa.

Wciąż chętnie spędzają w nim czas, bo w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na Disney+ w nazym kraju znajdziemy aż pięć "Gwiezdnych wojen". W tym materiał zza kulis "Mandaloriana i Grogu", którzy wreszcie dotarli na ekrany kin. Ich przygody można już oglądać na wielkich ekranach, a subskrybenci wciąż się do tego seansu przygotowują, sięgając również po "The Mandalorian" czy "Maula - Mistrza Cienia".

Disney+ - co obejrzeć?

Ale coś się zmieniło. "Maul - Mistrz Cienia", który jakiś czas temu doczekał się swojego finału, musiał zejść z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Ustąpił go "Testamentom". Podobnie w zestawieniu najchętniej oglądanych filmów triumfów takich jak do niedawna nie święci materiał zza kulis "Mandaloriana i Grogu". Ba! Nawet "Pomocy" - najnowszy film Sama Raimiego prosto z kina - musi zadowolić się dalszym miejscem na liście. Wszystko przez to, że chwilę temu do serwisu wpadł wyczekiwany akcyjniak.

Co ciekawe, nowy numer jeden wśród filmów na Disney+ nie trafił na platformę z kina. To już produkcja typowo streamingowa. Mówimy przecież o marvelowskim specialu. Chodzi o "Punishera: Ostatnie starcie". Wpadł on do serwisu 13 maja i szybko wspiął się na szczyt topki. Do tej pory nie chce z niego zejść. Użytkownicy serwisu nie mają go dość.

W "Punisherze: Ostatnim starciu" śledzimy losy tytułowego bohatera, który szuka nowego sensu życia. W końcu ileż można żywić się zemstą? Próbuje on coś zmienić, ale przekorny los wciąga go ponownie w wir akcji. Sądząc po popularności najnowszej produkcji Marvela, właśnie tego typu rozrywki potrzebowali użytkownicy Disney+. Rozsmakowują się w prezentowanej przemocy i chcą więcej.

Bo speciale Marvela mają to do siebie, że są krótkie. Zawsze tak było i tak też jest w tym wypadku. "Punisher: Ostatnie starcie" trwa niecałą godzinę. To co oglądać potem? Użytkownicy Disney+ znaleźli odpowiedź na to pytanie. Po obejrzeniu najnowszej odsłony przygód Franka Castle'a sięgają po... więcej przygód Franka Castle'a. Oglądają bowiem oryginalny serial.

Ten netfliksowy "Punisher" nagle rozgościł się w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na Disney+ w naszym kraju. Może nie jest jakoś wysoko, bo za nim to już jedynie "Sekretne życie pszczół", ale jednak udało mu się wzbudzić zainteresowanie użytkowników platformy. To całkiem spory wyczyn. Ewidentnie bowiem "Ostatnie starcie" rozbudziło apetyt na więcej akcji, więc może nawet serial niedługo wdrapie się wyżej w zestawieniu. Ale o tym się dopiero przekonamy.

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali w tym tygodniu:

  1. Testamenty
  2. Maul - Mistrz Cienia
  3. Hoży doktorzy: Powrót
  4. Daredevil: Odrodzenie
  5. The Mandalorian
  6. Genialna Morgan
  7. Czarnobyl: Świadkowie tragedii
  8. Rywale
  9. Punisher
  10. Sekretne życie pszczół
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów w tym tygodniu:

  1. Punisher: Ostatnie starcie
  2. Mandalorian i Grogu: Za kulisami
  3. Diabeł ubiera się u Prady
  4. Pomocy
  5. Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów
  6. Avengers: Koniec gry
  7. Gwiezdne wojny: Mroczne widmo
  8. Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja
  9. Predator: Strefa zagrożenia
  10. Gwiezdne wojny: Atak klonów
Rafał Christ
23.05.2026 09:39
Tagi: Co obejrzeć?DisneyStar WarsThe Punisher
Widzowie Disney+ oderwali się od Gwiezdnych wojen. To przez nowy film akcji
