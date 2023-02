Kandydat na najgorszą polską komedię romantyczną roku… jest hitem na Netfliksie. Nie róbcie sobie tego

Jeśli podjęliście kiedyś tę nieroztropną decyzję, by obejrzeć część pierwszą - "Miłość do kwadratu" - z pewnością trudno jest wam wyobrazić sobie coś boleśnie słabszego. A jednak: niedorzeczna, nieprzejmująca się fundamentami logiki opowieść o prowadzącej podwójne życie nauczycielce Monice (Adrianna Chlebicka), w której zakochuje się popularny dziennikarz-kobieciarz Enzo (Mateusz Banasiuk), doczekała się jeszcze głupszego sequela. Przebić tę bzdurkę to prawdziwy wyczyn: w końcu mówimy o filmie, w którym wspomniany dziennikarz nie zorientował się, że Klaudia i Monika to jedna i ta sama osoba, choć przecież w obu się zakochał.



Druga część rozpoczyna się powrotem naszej pary ze wspólnych wakacji. Monika przebiła popularnością Enza, co sygnalizują nam ignorujący dziennikarza i proszący bohaterkę o autograf przechodnie. Niestety, życie postanowiło cisnąć Stefanowi pod nogi potężną kłodę - mężczyzna traci pracę, a tymczasem Monika rozpoczyna nowy etap w życiu i przyjmuje propozycję współprowadzenia show dla dzieci z pewnym sławnym i przystojnym prezenterem, Rafałem (Mikołaj Roznerski). I tak oto Enzo spędza więcej czasu w domu, a Monika w pracy, gdzie - jakżeby inaczej - ulega wdziękom coraz bardziej zalotnego prezentera.



Z poczucia obowiązku powstrzymam się od spoilerów - wspomnę tylko, co chyba nikogo nie zdziwi, że przez 3/4 czasu trwania filmu opowieść zmierza donikąd, a gdy w końcu przychodzi pora na finał, dochodzi do nagłych zwrotów akcji, które zdziwią chyba wyłącznie bohaterów - bo nie ma najmniejszych szans, by widz przejął się tu czymkolwiek. Rozwiązania kluczowych wątków są nie tyle banalne, co zwyczajnie głupawe, obnażające scenopisarską ignorancję i skrajne lenistwo. Postacie zachowują się w nienaturalnie infantylny sposób, podejmują absurdalne decyzje i o niczym ze sobą nie rozmawiają - zarówno konflikty, jak i pojednania odbywają się bez wyjaśnień. Dialogi brzmią jak wyrwane z nastoletnich wattpadowych fanfików, humor jest krępująco wymuszony, aktorzy nie dorastają do pięt amatorom biorącym udział w filmówkowych etiudach pierwszoroczniaków.