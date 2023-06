Netflix atakuje kontynuacjami swoich hitów. To będzie tydzień powrotów

Już od jakiegoś czasu piękna pogoda zachęca do wychodzenia na zewnątrz, ale Netflix nie chce, żebyśmy się od niego oderwali. Co chwilę atakuje interesującymi nowościami, które raz są zaskakująco dobre ("Dzień Matki"), a innym razem zaskakująco złe ("FUBAR"). Tym razem jednak na platformę wjeżdżają pewniaki. Mówimy w końcu o kontynuacjach naprawdę udanych produkcji. Już za chwilę dostaniemy bowiem 6. sezon "Czarnego lustra" (w końcu!) i "Tylera Rake'a 2" (wreszcie!).



"Przyszłość zaczyna się dziś" - tak najkrócej można podsumować mroczny, a jednak satyryczny serial Charliego Brookera. W "Czarnym lustrze" zabiera nas bowiem do świata, w którym coś idzie nie tak, w którym problemem okazuje się niewłaściwy sposób wykorzystania nowoczesnej technologii. To wyjątkowo niepokojąca produkcja, bo mocno zakorzeniona w otaczającej nas rzeczywistości. Wiele wskazuje na to, że twórcom uda się utrzymać wysoki poziom poprzednich odsłon tytułu.



