Streamingowy gigant zmienił swoją politykę: choć jeszcze kilka lat temu zachęcał subskrybentów do dzielenia się jednym kontem, z czasem przestało mu się to podobać (czy raczej: opłacać). Były ogłoszenia, później ostrzeżenia, a następnie weryfikacje. Teraz przyszedł czas na stanowcze egzekwowanie przestrzegania regulaminu: Netflix rozpoczął blokowanie urządzeń, a niektórzy użytkownicy stracili dostęp do platformy. Kolejni internauci skarżą się w social mediach na nową planszę, która pojawia się na ekranach: "Ten telewizor nie jest przypisany do twojego gospodarstwa domowego Netflix". Sprawa jest prosta - gdy serwis akceptuje gospodarstwo jednego z użytkowników, automatycznie blokuje pozostałych.



