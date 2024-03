Jeden z najciekawszych filmów superbohaterskich wbija na Netfliksa. Nie, to nie Marvel ani DC

W "Niezniszczalnym" M. Night Shyamalan rozkładał superbohaterski mit na części pierwsze. Posiłkował się przy tym narracjami znanymi z samych komiksów i nie miał budżetu w wysokości setek milionów dolarów. Mimo to film wciąż zachowuje swoją świeżość. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że ogląda się go znacznie lepiej niż ostatnie dokonania Marvela i DC.



Do swojego superbohaterskiego uniwersum M. Night Shyamalan powrócił wiele lat później. Właściwie dopiero scena po napisach wskazuje, że "Split" ma coś z "Niezniszczalnym" wspólnego. W drugiej części trylogii superbohaterszczyzna reżysera bowiem nie interesuje. Opowiada on już historię psychopaty o mnogiej osobowości. I to właśnie z nim(i) w "Glass" przychodzi zmierzyć się znanemu z pierwszego filmu Davidowi.



"Glass" odważnie bawi się motywami współczesnego kina superbohaterskiego. Staje się wręcz jego satyrą - zwodzi widzów na manowce, obśmiewając gatunkowe klisze. W temacie dzisiejszej, zdominowanej przez trykociarzy, popkultury ma nam zresztą mnóstwo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Znowu - nie może pochwalić się wysokim budżetem, więc angażuje ciekawą opowieścią.