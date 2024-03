Mamy to! Pełny zwiastun „Rebel Moon 2” Zacka Snydera właśnie trafił do sieci

Zack Snyder ma tempo, to trzeba mu przyznać. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku swojej premiery doczekał się film „Rebel Moon Część 1: Dziecko ognia”. Co prawda nie cieszy się on, do tej pory, zbyt pochlebnymi opiniami, jednak to nie powstrzymało reżysera przed stworzeniem kontynuacji. Kolejna odsłona produkcji - „Rebel Moon Część 2: Zadająca rany” - trafi na platformę Netflix już 19 kwietnia 2024 roku. Czy tym razem będzie lepiej?