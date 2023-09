Przejmujemy Netfliksa. Nadchodzi pierwsza ważna premiera tego miesiąca

Jeszcze w marcu Netflix obiecywał, że w tym roku zaleje nas polskimi treściami. Kilka filmów i seriali już dostaliśmy, ale w kolejce przecież czeka szereg kolejnych nowości. I to tych najbardziej wyczekiwanych, bo wśród nich znajduje się "Znachor", który ma zadebiutować pod koniec tego miesiąca. Wcześniej zobaczymy rapującego we "Freestyle'u" Macieja Musiałowskiego, a za chwilę do serwisu wpadnie serial "Infamia". I w nim muzycznego akcentu nie zabraknie.