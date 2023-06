Jeden z najlepszych polskich filmów ostatniej dekady możecie teraz obejrzeć za darmo w internecie

No tak, ciepło już jest, więc i bezpłatne pokazy filmowe organizuje się coraz częściej. Prócz tego są jeszcze platformy VOD, oferujące dostęp do swoich bibliotek zupełnie za darmo. Taka właśnie jest Ninateka, gdzie znajdziecie pokaźną ofertę polskich produkcji. Tych klasycznych jak "Rejs", klasycznych, ale odnowionych jak "Potop Redivivus", czy po prostu nowszych, które w zalewie kolejnych premier mogły wam swego czasu umknąć. W serwisie pojawiają się coraz to kolejne filmy krótko- i pełnometrażowe, więc warto tam zaglądać, bo można znaleźć perełkę rodzimej kinematografii w sam raz dla siebie.



Ostatnio Ninateka przygotowała sporą aktualizację swojej oferty z okazji Dnia Matki. W serwisie zagościł dzięki temu jeden z najoryginalniejszych i najodważniejszych pełnometrażowych debiutów ostatnich lat. "Baby Bump" to kino tak przekorne i bezczelne, że wyrzuci was z butów i porwie nie tylko samą fabułą, ale przede wszystkim swoim wykonaniem. Kuba Czekaj zrealizował bowiem film o dojrzewaniu w stylu, którego nie powstydziłby się Netflix. Ba, Netflix chciałby umieć robić takie filmy o młodych ludziach.



