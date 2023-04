Ten polski film nie trafił do kin, ale obejrzycie go na Netfliksie

Polskie kino rządzi na Netfliksie. Od czasu "365 dni" jak jakaś rodzima produkcja wpada do serwisu, ma spore szanse podbić topkę najpopularniejszych produkcji platformy. I to nie tylko u nas, ale również na świecie. Globalne hity made in Poland można by wymieniać i wymieniać - od "Jak pokochałam gangstera" po "Za duży na bajki". Dlatego usługa regularnie poszerza bibliotekę takich tytułów o filmy tak oryginalne jak i na licencji. "Gorzko, gorzko" jest czymś pomiędzy.



"Gorzko, gorzko" to nowa komedia romantyczna Tomasza Koneckiego - twórcy takich hitów jak "Testosteron" czy "Lejdis", ale też i słusznie zapomnianych zaraz po premierze "Całego szczęścia" czy "Zołzy". Tym razem reżyser opowiada o niepoprawnym podrywaczu, który nie cofnie się przed niczym, aby zdobyć serce pięknej nieznajomej. Problem w tym, że ona za dwa tygodnie wychodzi za mąż za innego.



Czytaj także: