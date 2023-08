Fani tych seriali Netfliksa mogą spać spokojnie. Doczekają się kolejnych sezonów

To aktualnie najpopularniejszy anglojęzyczny serial w historii Netfliksa. Platforma zmieniła sposób pomiaru oglądalności i nagle się okazało, że to po "Wednesday" subskrybenci sięgali chętniej niż po 4. sezon "Stranger Things". Trochę musieliśmy poczekać na zamówienie 2. sezonu, ale to w końcu się zdarzyło - już jakiś czas temu. Otwierajcie więc szampana i szykujcie się na potężną dawkę Jenny Ortegi. Oby w nowych odcinkach też pozwolili jej tańczyć!



Dotychczasowe odcinki "Wednesday" obejrzycie na platformie Netflix.