Na Netfliksa zmierza jeden z najgorszych filmów superbohaterskich. Ale spokojnie, będą też lepsze premiery

Sony buduje własne uniwersum wrogów Spider-Mana, ale idzie mu to jak po grudzie. No dobra, "Venomy" to nawet mogą cieszyć się popularnością wśród fanów. Dwójce niewiele też zabrakło do "świeżości" na agregatorze recenzji Rotten Tomatoes. Z tego względu użytkownicy Netfliksa pewnie chętnie do tych filmów powracają. Z tym dopiero zmierzającym na platformę nie będzie już tak różowo. To bowiem "Morbius". Tak, to badziewie, w którym ego Jareda Leto rozsadza ekran.



Wiadomo, że wypowiadanie takich opinii o filmach superbohaterskich może być ryzykowne, bo praktycznie każdy posiada jakichś szalikowców. Przy "Morbiusie" jest to jednak mało prawdopodobne. 15 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes mówi samo za siebie. O jego mizernej jakości świadczą jednak nie tylko recenzje, bo przecież produkcja w kinach poniosła sromotną porażkę. Powstała więc chyba tylko, albo sieć zalały memy z "It's Morbin' Time".



