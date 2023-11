Netflix chce mieć amerykańskie "The Crown". Pracuje nad nim scenarzysta "Diuny"

"The Crown" to jeden z flagowych seriali Netfliksa, który uwielbiają użytkownicy platformy na całym świecie. Saga brytyjskiej rodziny królewskiej dobiega jednak końca. 6. sezon produkcji jest już bowiem tym ostatnim. Jego druga część ma pojawić się w serwisie już niedługo - 14 grudnia. I co dalej? No właśnie. Usługa chce jakoś wypełnić pustkę po tym tytule.



Już od jakiejś chwili po sieci krążą pogłoski, że Netflix chciałby zrealizować amerykański serial w stylu "The Crown". Jego fabuła miałaby się skupiać wokół Johna F. Kennedy'ego. Scenarzysta "Diuny" i "Czasu krwawego księżyca" Eric Roth zdradził, że już nad nim pracuje.



Więcej o "The Crown" poczytasz na Spider's Web: