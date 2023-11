W nowym "The Crown" serce kradnie nie Diana, a drugoplanowy bohater. Sprawdzamy 6. sezon serialu

Salim Daw w roli Mohameda jest fantastyczny, prezentując widzom różne twarze egipskiego miliardera. Potrafi być okropny dla swojego syna, chce za wszelką cenę wkupić się w łaski rodziny królewskiej, lecz gdy umiera Dodi, widzimy go kompletnie bezbronnego z rozdartym sercem. W tej roli Daw jest do bólu autentyczny i ja najbardziej mu wierzę. Sam Mohamed niestety nie ma już możliwości wypowiedzieć się, co sądzi o swoim bohaterze, gdyż egipski przedsiębiorca i miliarder zmarł 30 sierpnia 2023 roku w Londynie.



Przed nami jeszcze druga część "The Crown", która trafi na platformę 14 grudnia. Zobaczymy w niej m.in. ślub Kamili i Karola oraz początki znajomości Williama i Kate Middleton. Mam nadzieję, że będzie lepsza. Bo póki co dostaliśmy nostalgiczny obrazek lat 90. z muzyką i filmami z tamtych czasów w tle, lecz przewałkowany wiele razy w rozmaitych artykułach prasowych czy dokumentach. Jako że "The Crown" oparte jest na prawdziwych wydarzeniach, możemy jedynie domyślać się, jak wyglądały relacje poszczególnych bohaterów. Co by nie pisać, "The Crown" wciąż trzyma poziom jeśli chodzi o aktorstwo, kostiumy, plenery czy muzykę. Elizabeth Debicki jest wspaniała jako Diana, nosi świetne stylówki i rewelacyjnie wygląda na ekranie, lecz jej historia jest taka, jaką znamy z mediów. Nie dowiadujemy się o niej niczego nowego.